Kripto paralarda sert düşüş! | 17 Mayıs Bitcoin, Ethereum ve Ripple ne kadar oldu?

“Zengin Baba, Yoksul Baba” adlı popüler finansal bağımsızlık geliştirme kitabının yazarı Robert Kiyosaki, yaşanan bu düşüşte Bitcoin satın almayı hedeflediğini söyledi ve ABD’nin bir ekonomik çöküş içerisine girdiğini ifade etti. Ethereum ise uzun bir süredir yükseliş trendini kaybetti. Bir süredir 4 bin doların üzerinde seyreden Ethereum’da piyasa hacminde büyük bir kayıp yaşadı. Yüzde 13’den fazla bir gerileme yaşayan Ethereum, 3 bin 300 doların altına kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında genel bir düşüş yaşandığı gözlemleniyor. Son 24 saatte kripto para piyasası yüzde 10’dan fazla küçülerek 2 trilyon 84 milyar dolara kadar düştü. Bu piyasa düşüşlerinden özellikle kripto devleri Bitcoin ve Ethereum etkilendi. Bunun yanında Ripple XRP de düşüşten payını aldı. Yüzde 11’den fazla değer kaybeden Ripple, 1.37 dolara geriledi.