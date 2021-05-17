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Kripto paralarda sert düşüş! | 17 Mayıs Bitcoin, Ethereum ve Ripple ne kadar oldu?

17.05.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin bir süredir yaşadığı düşüşle beraber piyasa hacminde ciddi kayıplar yaşıyordu. Son yaşanan düşüşlerle beraber ise birçok yatırımcı Bitcoin’den vaz geçti. Piyasa hacmi yüzde 40’ın altına inen Bitcoin için uzmanların birkaçı Bitcoin’in bu düşüşünü olumsuz değerlendirirken, milyarder Robert Kiyosaki, sorunun Bitcoin2De olmadığını, asıl problemin FED olduğunu dile getirdi.

“Zengin Baba, Yoksul Baba” adlı popüler finansal bağımsızlık geliştirme kitabının yazarı Robert Kiyosaki, yaşanan bu düşüşte Bitcoin satın almayı hedeflediğini söyledi ve ABD’nin bir ekonomik çöküş içerisine girdiğini ifade etti. Ethereum ise uzun bir süredir yükseliş trendini kaybetti. Bir süredir 4 bin doların üzerinde seyreden Ethereum’da piyasa hacminde büyük bir kayıp yaşadı. Yüzde 13’den fazla bir gerileme yaşayan Ethereum, 3 bin 300 doların altına kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında genel bir düşüş yaşandığı gözlemleniyor. Son 24 saatte kripto para piyasası yüzde 10’dan fazla küçülerek 2 trilyon 84 milyar dolara kadar düştü. Bu piyasa düşüşlerinden özellikle kripto devleri Bitcoin ve Ethereum etkilendi. Bunun yanında Ripple XRP de düşüşten payını aldı. Yüzde 11’den fazla değer kaybeden Ripple, 1.37 dolara geriledi.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $44.154,5600 ile başlayan Bitcoin, saat bugün itibarıyla %10,53 azalışla $43.111,45 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 17 Mayıs tarihinde $43.111,4500 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $60.857,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $43.111,45 ve ₺367.200,00'ye karşılık gelmektedir.
Bitcoin, hızla değer kaybederken piyasa hacminde de ciddi bir düşüş yaşandı. Yüzde 50’den fazla bir piyasa hacmine sahip olan Bitcoin’in piyasa hacmi şu an için yüzde 39.90. Bitcoin, dolar bazında haftalık olarak yüzde 26,02 değer kaybetti.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $3.362,2100 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %13,62 azalışla $3.283,47 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $3.283,47 ve ₺28.039,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum, dolar bazında haftalık olarak yüzde 16,65 oranında değer kaybetti.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Güne $1,3690 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %12,08 azalışla $1,3748 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 25 Nisan tarihinde $1,0318 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $1,6055 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,3748 ve ₺11,7120'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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