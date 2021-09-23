Kripto paralarda tırmanış! 23 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 23 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

BTC önceki günlerde düşüşe geçmişti. 23 Eylül Perşembe haftanın dördüncü günü Bitcoin'de %4,55 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde yeniden 50 bin doların altına inmişti. Peki 23 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

23 EYLÜL BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

23 Eylül haftanın dördüncü günü Bitcoin güne %4,55'lik bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 43.913,3 yani 380.657,47 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 43.090,1 - 44.275,5 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $37,30B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%8,39'luk bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.110,02 yani 26.975,55 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Güne %6,90'lık bir değer artışı ile başlayan Dogecoin, bugün $ 0,223196 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,220392 - 0,226003 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $1,74B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Güne %7,35'lik bir değer artışıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 0,99723 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,97970 - 1,01551 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4,57B.

