Kripto paralarda yaşanan kritik gelişmeler ve teknik seviyeler

Kurumsalların Bitcoin’e olan ilgisi devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre, geçtiğimiz birkaç haftalık süre içerisinde yaklaşık 1.4 milyar dolarlık fon Bitcoin ya da Bitcoin odaklı ürünlere gönderildi. Yanı sıra, kripto para şirketleri tarafından yönetilen toplam fon büyüklüğü 15 milyar dolar civarında ilerliyor.

Grayscale ise listenin başında yer alıyor. Grayscale’i takiben MicroStrategy de son zamanlarda Bitcoin alımlarından sıkça söz ettiren kuruluşlar arasında. MicroStrategy’den gün itibari ile bir Bitcoin hamlesi daha geldi. Şirket, tahvil satışı aracılığıyla elde edeceği 400 milyon dolarla Bitcoin almayı planladığını açıkladı. MicroStrategy, son dönemlerde, enflasyondan kaçmak için, yaptığı yüklü Bitcoin alımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Süreç içerisinde kurumsalların alımlarına devam etmesi ise hem fiyatlar hem de yeni atörlerin katılımı açısından önem taşıyor.

Yatırım kuruluşlarının yanı sıra, ülkelerden ve büyük bankalardan kripto hamleleri gelmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı’ndan Kripto paraların G-7’de konuşulduğuna dair sıcak bir açıklama geldi. Ana gündem maddesi Covid-19 olan toplantıda, kripto paralardan yola çıkarak, dijital para birimlerini düzenleme ihtiyaçlarına değinildi. Geçtiğimiz G-7 toplantılarında kripto paralar ve kripto paraların ticari roller üzerinde durulmuş ve konuyla ilgili nasıl çalışmalar yapılabileceği dile getirilmişti. Pandemi süreci ve kripto paralar, ülkeleri dijitalleşmeye zorlamaya devam ediyor gibi gözüküyor. Yeni güç olan dijitalleşme, en çok sanayi devrimi ile birlikte belirli avantajları elde eden ülkeleri zora soktu. ABD, Rusya, İngiltere, Çin gibi ülkeler dijitalleşme yarışlarını elden bırakmıyor.