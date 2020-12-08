Kripto paralarda yaşanan kritik gelişmeler ve teknik seviyeler

Kurumsalların Bitcoin’e olan ilgisi devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre, geçtiğimiz birkaç haftalık süre içerisinde yaklaşık 1.4 milyar dolarlık fon Bitcoin ya da Bitcoin odaklı ürünlere gönderildi. Yanı sıra, kripto para şirketleri tarafından yönetilen toplam fon büyüklüğü 15 milyar dolar civarında ilerliyor.
Grayscale ise listenin başında yer alıyor. Grayscale’i takiben MicroStrategy de son zamanlarda Bitcoin alımlarından sıkça söz ettiren kuruluşlar arasında. MicroStrategy’den gün itibari ile bir Bitcoin hamlesi daha geldi. Şirket, tahvil satışı aracılığıyla elde edeceği 400 milyon dolarla Bitcoin almayı planladığını açıkladı. MicroStrategy, son dönemlerde, enflasyondan kaçmak için, yaptığı yüklü Bitcoin alımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Süreç içerisinde kurumsalların alımlarına devam etmesi ise hem fiyatlar hem de yeni atörlerin katılımı açısından önem taşıyor.
Yatırım kuruluşlarının yanı sıra, ülkelerden ve büyük bankalardan kripto hamleleri gelmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı’ndan Kripto paraların G-7’de konuşulduğuna dair sıcak bir açıklama geldi. Ana gündem maddesi Covid-19 olan toplantıda, kripto paralardan yola çıkarak, dijital para birimlerini düzenleme ihtiyaçlarına değinildi. Geçtiğimiz G-7 toplantılarında kripto paralar ve kripto paraların ticari roller üzerinde durulmuş ve konuyla ilgili nasıl çalışmalar yapılabileceği dile getirilmişti. Pandemi süreci ve kripto paralar, ülkeleri dijitalleşmeye zorlamaya devam ediyor gibi gözüküyor. Yeni güç olan dijitalleşme, en çok sanayi devrimi ile birlikte belirli avantajları elde eden ülkeleri zora soktu. ABD, Rusya, İngiltere, Çin gibi ülkeler dijitalleşme yarışlarını elden bırakmıyor.
Piyasadan olumlu haberler gelmeye devam ederken, kritik dirençleri test eden kripto paralar, sıkıştıkları alandan aşağı yönlü reaksiyon göstermeye devam ediyor. Alış yönünde hacimli alımlar gelmediği ve daha öncesinde test ettikleri dirençleri kıramadıkları müddetçe, kripto paralarda satış baskısı devam edebilir. Oluşabilecek aşağı yönlü sarkmalarda 4 saatlik grafiklerde beliren trend çizgileri takip edilmelidir.
Satış Baskısı Sonrası Teknik Seviyeler
En yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmesinin ardından yeni haftaya kırmızı başlayan BTCUSD, 4 saatlik grafikte 9MA’yı aşağı yönlü kırdı. Hareketli ortalamayı kırmasıyla birlikte satış baskısı hızlanan kripto para birimi kararsızlık evresinden çıkışını short pozisyonlardan yana kullandı. Gün içerisinde 19000 direncini kırmakta güçlük çeken BTCUSD 18585 desteğine yöneldi. Desteğin üzerinde tutunması alım fırsatı yaratabilir ve longlara geçiş gözlemlenebilir. Alıcılı ilerleyen piyasa karşısında 19400 ile 19800 bandının takibi önemli görülmektedir. Böylelikle daha önce test edip çekildiği direnç bölgeleri canlanabilir ve sonrasında yeni zirveler test edilebilir. Ancak, 18585 desteği kırılırsa, 18300 ile 18000 bandı takip edilebilir. Satıcılı ilerlenmesi ve kritik desteğin kırılması durumunda ise sert çekilmeler yaşanabilir. Böylelikle 17600, 17000 ve 16570 destekleri takip edilebilir.
ETHUSD periyodik olarak test ettiği 592 direncinden çekilerek 566 desteğine yöneldi. 566 desteğindeki pozisyonunu koruması halinde, bu destek noktası alımların tetiklenebileceği ilk bölge olarak görülüyor. Buradan gelebilecek bir toparlanma karşısında ilk olarak 592 direncine kadar ivmelenme meydana gelebilir. Sonrasında ise 600, 612 ve 620 dirençleri takip edilebilir. Ancak, aşırı satım bölgesine geçiş yapan kripto para biriminde 566 desteğinin kırılması, satış baskısının 542 desteğine kadar sürmesine neden olabileceğinden dolayı dikkat edilmelidir.
92 direncinden çekilen LTCUSD, 79 desteğini dest ederek bir miktar toparlamıştı. Reaksiyon gösterilen süreç içrisinde 83 direnci ekseninde fiyatlanan kripto para biriminde ise aşırı satım bölgesindeki ilerleyiş devam ediyor. Kripto paritesi, 83 direncini kırabilirse, yeniden 92 direnci gündeme gelebilir. Bu noktada yeni bir tepe yapması trendin devamlılığı açısından önem taşıyor. Ancak, gün içerisinde kritik 79 desteğine çekilen LTCUSD’nin bant aralığındaki konumunu koruyamaması durumunda 75 ve 71 seviyelerine kadar çekilme yaşanabileceği düşünülüyor. 4 saatlik grafikte trendi aşağı yönlü kırması satış baskısını artırabilir.
XLMUSD aşağı yönlü trend içerisinde fiyatlanmaya devam ediyor. 0.1530 desteği eksenine yönelen kripto para biriminin belirtilen alan üzerinde tutunması alımları destekleyici olacaktır. Ancak, 0.17 seviyelerini kırmadığı müddetçe aşağı yönlü oluşan eğilimin devam etme riski bulunmaktadır. Bu sebeple, 4 saatlik ve 2 saatlik grafikte rahatlıkla seçilebilen aşağı yönlü trend ve bu trendin kırılımlarına dikkat edilmelidir. 0.1530’dan meydana gelebilecek bir satış baskısı ise eğilimin 0.1348’lere kadar sürmesini tetikleyebilir.
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