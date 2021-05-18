Kripto paralarda yükseliş! 18 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 18 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...
18 Mayıs Salı günü Bitcoin fiyatları kripto para yatırımcıları tarafından merak ediliyor.
BİTCOİN NE KADAR?
%5,07'lik bir değer artışı yaşayan Bitcoin bugün $ 45.373,4 yani 377,72 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 43.186,8 - 45.551,8 dolar arası değişim gösteren Bitcoin'in piyasa değeri $850,49B, 24 saatlik toplam hacmi ise $70,30B.
ETHEREUM NE KADAR?
%5,19'lik bir değer kazanan Ethereum, 18 Mayıs sabahı $ 3.506,77 yani 29,19 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Ethereum'um 24 saatlik hacmi ise $50,79B değerinde.
RİPPLE XRP NE KADAR?
%9,74'lik bir artış yaşayan Ripple, bugün $ 1,53378 yani 12,77 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Ripple 18 Mayıs sabahı 1,47421 - 1,54526 dolar arası değişim gösteriyor.
DOGECOİN NE KADAR OLDU?
%2,92'lik artış yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,497911 yani 4,15 Türk Lirası değerine sahip. Değeri 0,481705 - 0,501099 dolar arası değişim gösteren Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $6,10B.
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