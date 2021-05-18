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Kripto paralarda yükseliş! 18 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 18 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

18.05.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların ve kripto para yatırımcılarının ilgiyle takip ettiği Bitcoin, geçtiğimiz günlerde Musk'ın açıklamasının ardından büyük bir düşüş yaşamıştı. Bitcoin, Dogecoin, Ripple ve Ethereum fiyatları 18 Mayıs gününde merak ediliyor. Peki 18 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 18 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte yanıtı...

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

18 Mayıs Salı günü Bitcoin fiyatları kripto para yatırımcıları tarafından merak ediliyor.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
%5,07'lik bir değer artışı yaşayan Bitcoin bugün $ 45.373,4 yani 377,72 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 43.186,8 - 45.551,8 dolar arası değişim gösteren Bitcoin'in piyasa değeri $850,49B, 24 saatlik toplam hacmi ise $70,30B.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
%5,19'lik bir değer kazanan Ethereum, 18 Mayıs sabahı $ 3.506,77 yani 29,19 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Ethereum'um 24 saatlik hacmi ise $50,79B değerinde.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
%9,74'lik bir artış yaşayan Ripple, bugün $ 1,53378 yani 12,77 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Ripple 18 Mayıs sabahı 1,47421 - 1,54526 dolar arası değişim gösteriyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

DOGECOİN NE KADAR OLDU?
%2,92'lik artış yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,497911 yani 4,15 Türk Lirası değerine sahip. Değeri 0,481705 - 0,501099 dolar arası değişim gösteren Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $6,10B.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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