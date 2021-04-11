Kripto piyasası son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Ünlü İsviçreli yatırım uzmanı Faber, Bitcoin ve Ethereum para birimleri konusunda “kaybetmeyi göze aldığınız kadarını kripto para birimlerine yatırın” açıklamasında bulundu. Kripto paraların popülerliğinin artması ile bazı hükümetlerin özellikle Bitcoin ve Ethereum konusunda vergilendirme yapmaya gideceğini belirtti. Bitcoin 58 bin bandındaki fiyatı le dikkat çekerken, Ethereum yükselişini sürdürüyor. Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

KRİPTO PARA GÜNDEMİ

BİTCOİN NE KADAR? Güne $60.624,9 ile başlayan Bitcoin, 11 Nisan itibarıyla %1,43 düşüşle $59.542,3 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.165,19 ile başlayan Ethereum, 11 Nisan itibarıyla %1,65 düşüşle $2.126,38 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 6 Nisan tarihinde ise $2.121,7900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

BNB NE KADAR? Güne $474,91 ile başlayan Binance Coin, 11 Nisan itibarıyla %0,12 düşüşle $472,50 seviyesinde bulunuyor. Binance Coin, 25 Mart tarihinde $236,1233 ile son bir ayın en düşük, 9 Nisan tarihinde ise $415,0753 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.