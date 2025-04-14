Kriptoda büyük düşüş! Birkaç saatte yüzde 90'dan fazla... 5 milyar dolar silindi

Kripto piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kripto yatırımcıları dün akşam saatlerinde tarihi bir düşüşe daha şahit oldu.

NTV'de yer alan habere göre; piyasanın en büyük 20 kripto varlığı arasında yer alan Mantra (OM), birkaç saat içerisinde yüzde 90'dan fazla düşüş kaydetti.

Çöküş başladığı sıralarda 6,30 dolar civarında işlem gören OM, 0,37 dolara kadar geriledi. Sonrasında bir miktar yükselen OM, bugün itibarıyla 0,80 dolardan işlem görüyor.

Kripto paranın piyasa değeri ise 6,12 milyar dolardan 650 milyon dolara geriledi. Dolayısıyla birkaç saat içerisinde OM'nin değeri 5 milyar dolardan fazla silindi.

OM, 2024'te yüzde 400'den fazla yükselerek piyasanın en büyük kazananları arasında yer almıştı.

MANTRA (OM) DÜŞÜŞÜ İLE İLGİLİ İDDİALAR

Mantra'da yaşananlar kripto piyasasındaki en büyük düşüşlerden biri olarak kaydedilirken gerçek dünya varlıkları (RWA) sektöründeki en büyük projelerden biri olan OM'de yaşananların kaynağı henüz bilinmiyor.

Sosyal medyada dolaşan iddialar arasında kurucu ekibin elindeki varlığı sattığı iddiası da var. Kurucuların tezgah üstü (OTC) piyasalar üzerinden satış yaptığı ve Telegram grubu dahil olmak üzere projeyi terk ettiği iddia edildi.

Öte yandan büyük miktarda OM tokenı elinde bulunduran bir cüzdanın siber saldırıya uğramış olabileceği de iddialar arasında yer aldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Mantra kurucu ortağı JP Mullin ise, projenin Telegram grubunun hala aktif olduğunu ve ekibin token satışı yapmadığını açıkladı. Mullin, X gönderisinde "Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mantra'da yaşananlar için borsaları suçlayan Mullin, çöküşün pervasız likidasyonlar tarafından tetiklendiğini ve borsaların OM poziyonlarını kapattığı iddiasını ortaya attı. OKX borsasından bu iddiaya tepki gecikmedi. OKX kurucusu Star Xu, borsaların verilerinin kamuya açık olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti.

MANTRA (OM) NEDİR?

Mantra, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuna odaklanan Layer-1 blockhain projesi. Gayrimenkul, sanat eserleri ve emtialar gibi fiziksel varlıkların dijital token'lara dönüştürülmesini sağlayan OM token ile bu varlıkların ticareti yapılabiliyor. Ayrıca OM üzerinden borç verme, borç alma ve diğer DeFi özellikleri de kullanılabiliyor.