Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek? Mina Protocol Coin kaç TL'den işlem görecek?

Mina Protocol coin listelendi mi sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. en eski Bitcoin borsalarından birisi olduğu bilinen Kraken'in, altcoin projesi Mina Protocol (MINA) için para yatırma ve çekme işlemlerinin açık olduğunu ilan etmesinin ardından yakın zamanda işlem görmesi beklenen Mina Protocol coinle ilgili detaylar da sorgulanmaya başlandı. Peki Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek?

MİNA PROTOCOL COİN LİSTELENDİ Mİ, NE ZAMAN LİSTELENECEK? MİNA PROTOCOL COİN NE KADAR?

En eski Bitcoin borsalarından Kraken, 28 Mayıs günü altcoin projesi Mina Protocol (MINA) için para yatırma ve çekme işlemlerinin açık olduğunu ilan etti. Borsanın yaptığı duyurulara göre, altcoin için ticaret 1 Haziran tarihinde yani yarın itibariyle başlayacak. Borsa tarafından sunulacak ticaret çiftleri ise şunlar olarak biliniyor: MINA/USD, MINA/EUR, MINA/BTC ve MINA/GBP. Borsa, "Coinlist satışına katıldıysanız, 1 Haziran'dan sonra olması gereken para çekme işlemlerini etkinleştirdiklerinde MINA'yı Kraken'e yatırabileceksiniz" şeklinde konuştu. Kraken aynı zamanda, MINA token ticaretinin şu anda ABD, Kanada, Japonya ve Avustralya'da yer alan kişi ya da kuruluşlara sunulmadığını da ifade etti.