Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek? Mina Protocol Coin kaç TL'den işlem görecek?

Mina Protocol coin listelendi mi sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. en eski Bitcoin borsalarından birisi olduğu bilinen Kraken'in, altcoin projesi Mina Protocol (MINA) için para yatırma ve çekme işlemlerinin açık olduğunu ilan etmesinin ardından yakın zamanda işlem görmesi beklenen Mina Protocol coinle ilgili detaylar da sorgulanmaya başlandı. Peki Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek?
En eski Bitcoin borsalarından Kraken, 28 Mayıs günü altcoin projesi Mina Protocol (MINA) için para yatırma ve çekme işlemlerinin açık olduğunu ilan etti. Borsanın yaptığı duyurulara göre, altcoin için ticaret 1 Haziran tarihinde yani yarın itibariyle başlayacak. Borsa tarafından sunulacak ticaret çiftleri ise şunlar olarak biliniyor: MINA/USD, MINA/EUR, MINA/BTC ve MINA/GBP. Borsa, "Coinlist satışına katıldıysanız, 1 Haziran'dan sonra olması gereken para çekme işlemlerini etkinleştirdiklerinde MINA'yı Kraken'e yatırabileceksiniz" şeklinde konuştu. Kraken aynı zamanda, MINA token ticaretinin şu anda ABD, Kanada, Japonya ve Avustralya'da yer alan kişi ya da kuruluşlara sunulmadığını da ifade etti.
Bir altcoin projesi olan Mina Protocol (MINA), kısa ve öz bir Blockchain'e sahip ilk kripto para birimi protokolü olarak söylenebilir. Bitcoin ve Ethereum gibi mevcut kripto para birimleri yüzlerce gigabayt veri depolar ve zaman ilerledikçe Blockchain'leri sadece boyut olarak artacaktır. Fakat uzmanlara göre, Mina ile kullanım ne kadar artarsa artsın, Blockchain her zaman aynı boyutta kalmaktadır yani yaklaşık 22 kb boyutundadır. Bu birkaç tweet boyutuna eş değerdir. Bu da, katılımcıların ağı hızla senkronize edip doğrulayabileceğini ifade etmektedir.
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