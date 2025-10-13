FİNANS

Nasdaq 100 yatay seyrini sürdürüyor: Tatil sonrası beklentiler ne yönde?

Nasdaq 100 endeksi, son dönemdeki yatay seyrini sürdürürken, ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu günde Nasdaq vadelileri yükseliş gösterdi. Yatırımcılar, bu yükselişin kalıcı olup olmayacağını ve endeksin gelecekteki yönünü merak ediyor. Analistler, kısa vadeli düşüş fırsatlarının değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Cansu Akalp

ABD piyasalarının kapalı olduğu günde Nasdaq vadelileri yükselişle açıldı. Uzmanlar, bu durumun bir tepki mi yoksa yeni bir yükselişin başlangıcı mı olduğunu tartışıyor.

Nasdaq 100 endeksi, son zamanlarda istikrarlı bir şekilde yatay bir seyir izliyor. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizliğe yol açarken, piyasanın gelecekteki yönü hakkında çeşitli spekülasyonlara neden oluyor. ABD piyasalarının kapalı olduğu bir günde Nasdaq vadelilerinin (MNQ veya NQ) yükselişle açılması, piyasada kısa süreli bir heyecan yarattı. Ancak, bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı ve endeksin genel trendini nasıl etkileyeceği henüz net değil. Piyasa uzmanları, Cuma günkü sert hareketin ardından bu yükselişin bir tepki mi, yoksa yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı mı olduğunu tartışıyor. Bazı analistler, bu yükselişin aşırı bir tepki olduğunu ve kısa vadeli düşüş fırsatları sunabileceğini öne sürüyor. Bu analistlere göre, kontrollü risk ve kısmi kar alma prensipleri uygulanarak, güçlenen pozisyonlarda kısa pozisyonlar açmak taktiksel bir avantaj sağlayabilir. InvestingLive.com'dan Itai Levitan'ın analizine göre, Nasdaq vadelilerinde belirli fiyat aralıklarında satış pozisyonları açmak ve belirli kar alma hedefleri belirlemek mümkün. Örneğin, 24.978, 25.024 ve 25.067 seviyelerinden satış pozisyonları açarak, 24.805, 24.619 ve 24.427 seviyelerinde kar alınabileceği belirtiliyor. Stop-loss seviyesi ise 25.223 olarak belirlenmiş durumda. Bu strateji, piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalardan faydalanmayı amaçlıyor. Ancak, bu tür stratejilerin yüksek risk içerdiği ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır. Piyasa koşulları sürekli değişebilir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Yatırım kararları almadan önce detaylı araştırma yapmak ve profesyonel finansal danışmanlardan destek almak önemlidir.

Sonuç olarak, Nasdaq 100 endeksi yatay seyrini sürdürürken, Nasdaq vadelilerindeki yükseliş piyasada kısa vadeli bir hareketlilik yarattı. Uzmanlar, bu durumun bir tepki mi yoksa yeni bir yükselişin başlangıcı mı olduğunu tartışıyor. Yatırımcılar, piyasa koşullarını dikkatle takip ederek ve risklerini yöneterek, bu dalgalanmalardan faydalanmaya çalışabilirler. Ancak, yatırım kararları almadan önce detaylı araştırma yapmak ve profesyonel finansal danışmanlardan destek almak her zaman önemlidir.

Nasdaq
