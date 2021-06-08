NFT için çarpıcı 'proje' açıklaması! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Son 24 saat içinde 32,494.12 ve 36,744.22 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9.98 düşüşle 32.812.40 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.50 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 68 milyar dolarlık düşüşle 615 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM GERİLEDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,437.76 ve 2,845.19 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 10.42 düşüşle 2,486.27 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 5.30 ve piyasa hacmi de yaklaşık 35 milyar dolarlık düşüşle 289 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında, hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselyen Tether de, 0.99 ve 1.00 dolar aralığında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.04 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalarda satış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 95 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı.