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NFT için çarpıcı 'proje' açıklaması! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

08.06.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, en büyük hacimli birim Bitcoin 32,400 dolar düzeyine kadar inerken, toplam piyasa hacmi de 1.49 trilyon dolar ile yeniden 1.5 trilyon doların altına geriledi. Öte yandan Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, NFT'nin birçok projede yer alabileceğini belirtti.

NFT için çarpıcı 'proje' açıklaması! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Son 24 saat içinde 32,494.12 ve 36,744.22 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9.98 düşüşle 32.812.40 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.50 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 68 milyar dolarlık düşüşle 615 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM GERİLEDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,437.76 ve 2,845.19 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 10.42 düşüşle 2,486.27 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 5.30 ve piyasa hacmi de yaklaşık 35 milyar dolarlık düşüşle 289 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında, hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselyen Tether de, 0.99 ve 1.00 dolar aralığında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.04 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalarda satış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 95 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 490 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

  • 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
  • 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
  • 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
  • 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,316 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.3'ünü Bitcoin, yüzde 19.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 108 milyar dolar düzeyindeydi.

"NFT BİRÇOK PROJEDE KULLANILABİLİR"

Önümüzdeki dönemde birçok projede NFT (non-fungible token - takas edilemez jeton) kullanılabileceğini vurgulayan Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Kripto para dünyasında NFT rüzgarı" başlıklı değerlendirmesinde şöyle dedi,

"NFT’lerde değer kullanıcılar tarafından belirleniyor. Ödemeler spesifik fiyatlarla veya açık artırma usulüyle gerçekleştiriliyor. Alım-satım işlemleri NFT pazaryerlerinde yapılabiliyor. Bu platformlarda satışa sunulan eserler incelenebiliyor. Ayrıca NFT ile satın alınan eserlerin özgünlüğü de koruma altına alınıyor" dedi ve ekledi:

Bu süreçte sadece sansasyonel satışları düşünmemek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde NFT’ler aracılığıyla çeşitli iş ve projeler geliştirilebilir.

Özellikle pandemiden ötürü bir araya gelinemeyen ve satışı yapılamayan işlerde NFT’ler kullanılabilir.

Dünya genelinde gündem olan rekor satışların dışında NFT yoluyla koleksiyonlar da oluşturulabilir.

Dolayısıyla bu teknolojinin temelinde yatan sistem birçok farklı alanda kullanılabilir. Böylece NFT ile ilgilenen kişiler maddi açıdan avantaj sağlayabilir.

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Kaynak: DHA

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