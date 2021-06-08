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MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin satın alma kararı aldı

08.06.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, 400 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleşeceğini duyurdu.

MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin satın alma kararı aldı

ABD merkezli şirket MicroStrategy'nin CEO’su Michael Saylor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MicroStrategy olarak 400 milyon dolarlık bitcoin alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

400 MİLYON DOLARLIK ALIM

Saylor paylaşımında "MicroStrategy, ek Bitcoin satın almak için 400 milyon dolarlık tahvil teklifini açıkladı" ifadesini kullandı.

MicroStrategy tarafından yapılan açıklamaya göre 400 milyon dolarlık toplam anaparanın hepsi Bitcoin’e yatırılacak. Yeni Bitcoin almak için MicroStrategy, daha fazla borç tahvili satacak.

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