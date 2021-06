MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin satın alma kararı aldı

ABD merkezli şirket MicroStrategy'nin CEO’su Michael Saylor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MicroStrategy olarak 400 milyon dolarlık bitcoin alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Saylor paylaşımında "MicroStrategy, ek Bitcoin satın almak için 400 milyon dolarlık tahvil teklifini açıkladı" ifadesini kullandı.

MicroStrategy tarafından yapılan açıklamaya göre 400 milyon dolarlık toplam anaparanın hepsi Bitcoin’e yatırılacak. Yeni Bitcoin almak için MicroStrategy, daha fazla borç tahvili satacak.

MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $400 Million of Senior Secured Notes to acquire additional #bitcoin. $MSTRhttps://t.co/ilhUt1M73j