Son Dakika: Nisan ayı nakdi ücret desteği bugün hesaplara yatıyor!

Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs’ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Nakdi Ücret Desteği için başvuru nereye yapılır araştıranlar için öncelikle aylık bildirimlerinin ‘https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi’ üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi gerekir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.

Nakdi Ücret Desteği başvuru ekranında ücretsiz izne ayrılan işçiye ait bilgiler bulunur. Bu bilgiler; T.C. kimlik numarası, IBAN, ücretsiz izin gün sayısı, işçi ve işverenin cep telefonu numarası gibi bilgiler yer alır. Bu ekrandaki bilgileri işverenin eksiksiz doldurması gerekir.