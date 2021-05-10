Son Dakika: Nisan ayı nakdi ücret desteği bugün hesaplara yatıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Milyonlarca vatandaşın beklediği destek ödemeleri bugün itibariyle hesaplara yatıyor.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
İşte Bakan Bilgin'in o paylaşımı;
Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs’ta yapıyoruz.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 8, 2021
Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler.
İŞKUR'un resmi internet sitesinden nakdi ücret desteğinin uzatılmasına ilişkin şu açıklama yer aldı;
"Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı."
Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;
a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,
17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
b) İş akdi feshedilenler için,
15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,
Şartlarının oluşması gerekmektedir.
Nakdi Ücret Desteği için başvuru nereye yapılır araştıranlar için öncelikle aylık bildirimlerinin ‘https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi’ üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi gerekir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.
Nakdi Ücret Desteği başvuru ekranında ücretsiz izne ayrılan işçiye ait bilgiler bulunur. Bu bilgiler; T.C. kimlik numarası, IBAN, ücretsiz izin gün sayısı, işçi ve işverenin cep telefonu numarası gibi bilgiler yer alır. Bu ekrandaki bilgileri işverenin eksiksiz doldurması gerekir.
5510 sayılı Kanun Ek-9’uncu kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ise ücretsiz izne ayıracakları işçilerini ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.
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