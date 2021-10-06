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Ripple'dan dev ortaklık: İlk kez Türkiye'de kullanılacak

06.10.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası ödemelerde Ripple teknolojisi pilot uygulama kapsamında ilk kez Türkiye'de kullanılacak. QNB, uluslararası ödemelerde Ripple teknolojisini kullanacağını açıkladı. Pilot uygulama ise Türkiye'de QNB Finansbank tarafından hayata geçirilecek.

Ripple'dan dev ortaklık: İlk kez Türkiye'de kullanılacak

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en büyük finans kuruluşların biri olan Qatar National Bank (QNB), uluslarası ödemelerde blok zincir şirketi Ripple'ın teknolojisini kullanacağını duyurdu.

İMZALAR ATILDI

QNB'den yapılan açıklamada, Ripple’ın blockchain teknolojisine dayalı bir havale platformu başlatmak için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Ripple'ın küresel finansal ağ teknolojisi RippleNet'in ilk kez Türkiye'de QNB Finansbank tarafından kullanılacağı ifade edildi.

QNB'nin anlaşmayla sınır ödemesi ödemeleri iyileştirmeyi ve havale hizmeti geliştirmeyi planladığı kaydedildi.

QNB Bireysel Bankacılık Grubu Genel Müdürü Heba Al Tamimi, Ripple ile yapılan anlaşmanın QNB’nin müşterilerine en iyi ürünleri sunmak için attığı yenilikçi bir adım olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ethereum
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