Ripple için iki ülkeden büyük adım! Danimarka yatırım bankasından piyasayı etkileyecek kripto para kararı

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Elon Musk’un tweetlerinin ardından satış dalgasına giren kripto paralarda dün Çin’den gelen haber etkisiyle satışlar derinleşti" dedi ve ekledi:

"Ekonomik ve finansal düzeni ihlal ettiği ve yatırımcıyı güvensizlik ortamına soktuğu için yerel finansal kurumların ve ödeme sistemlerinin kripto hizmeti vermesini yasaklayan Çin piyasa içerisinde paniğe sebep oldu.

"Yanı sıra, enflasyon verilerinde gelebilecek pozitif bir algı endekslerle birlikte kripto paraların da reaksiyon göstermesine sebep oldu. Bu kapsamda, 35,600 dolar desteğini test eden Bitcoin günlük grafikte beliren trend desteğinden toparlanmaya çalışıyor."

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,449.52 ve 42,462.98 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.40 artışla 40.215.29 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 18.55 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık artışla 759 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 351.41 ve 424.29 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 6.81 artışla 2,761.02 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 27.48 ve piyasa hacmi de 323 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya dönen Binance Coin de, 351.41 ve 424.29 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 9.21 artışla 387.15 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 33.02 ve piyasa hacmi de 60 milyar dolar düzeyindeydi.