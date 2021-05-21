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Ripple için iki ülkeden büyük adım! Danimarka yatırım bankasından piyasayı etkileyecek kripto para kararı

21.05.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın ardından hızlı inişle 30,000 dolara kadar inen Bitcoin, 24 saat içinde yüzde 30 dolayında sıçramayla 40 bin dolar sınırını aşarken, büyük düşüşte üçüncü sıradaki yerini Tether'e bırakan Binance Coin de toparlanarak, eski yerine yerleşti.

Ripple için iki ülkeden büyük adım! Danimarka yatırım bankasından piyasayı etkileyecek kripto para kararı

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Elon Musk’un tweetlerinin ardından satış dalgasına giren kripto paralarda dün Çin’den gelen haber etkisiyle satışlar derinleşti" dedi ve ekledi:

"Ekonomik ve finansal düzeni ihlal ettiği ve yatırımcıyı güvensizlik ortamına soktuğu için yerel finansal kurumların ve ödeme sistemlerinin kripto hizmeti vermesini yasaklayan Çin piyasa içerisinde paniğe sebep oldu.

"Yanı sıra, enflasyon verilerinde gelebilecek pozitif bir algı endekslerle birlikte kripto paraların da reaksiyon göstermesine sebep oldu. Bu kapsamda, 35,600 dolar desteğini test eden Bitcoin günlük grafikte beliren trend desteğinden toparlanmaya çalışıyor."

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,449.52 ve 42,462.98 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.40 artışla 40.215.29 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 18.55 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık artışla 759 milyar dolara yükseldi.

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Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 351.41 ve 424.29 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 6.81 artışla 2,761.02 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 27.48 ve piyasa hacmi de 323 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya dönen Binance Coin de, 351.41 ve 424.29 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 9.21 artışla 387.15 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 33.02 ve piyasa hacmi de 60 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, hafif toparlanarak 1.0 trilyon 782 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

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Tüm piyasalara gelen genel alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca dört birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
Toplam 9,984 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.5'ini Bitcoin, yüzde 18.1'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 236 milyar dolar düzeyindeydi.

MISIR VE BAE'DEN RIPPLE ADIMI

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyanın birçok noktasında şubesi bulunan ve geniş müşteri kitlesine ulaşan Saxo Bank, kripto paraları türev ürünleri olarak müşterilerine sunma kararı aldı. Avustralya ve Singapur’da ilk etapta kullanıcısına açılacak olan türev kriptolar tahvil politikasının çeşitlendirmek için yapılıyor.

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"Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomik istikrar raporunu yayınladı. Raporda, yüksek borçların ve emlak fiyatlarındaki artışın istikrarsızlık yarattığı ve teşviklerin dengesizlik yarattığının üzerinde duruldu. Henüz yeteri kadar geniş kitleler tarafından kullanılmaması ise Bitcoin’in fiyat istikrarsızlığı yaratacak düzeyde olmadığına değinildi.

"ABD sınırları içerisinde zorlu bir dava süreci geçiren Ripple dünya çapında anlaşma yapmaya devam ediyor. Sınır ötesi ödemeler Mısır için hayati derecede öneme sahipken RippleNet gibi yöntemler ön plana çıkmaya devam ediyor. Kurulan bu ortaklık sayesinde Mısır ve BAE arasında yapılacak olan ödemelerde kolaylık sağlanması bekleniyor." (Grafik)

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Kaynak: AA

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