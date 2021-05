Binance'ın CEO'sundan çarpıcı Elon Musk uyarısı! İşte Bitcoin'in düşme nedeni

Zhao geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ı Tesla'nın otomobilleri Bitcoin ile satmaktan vazgeçmesi üzerine Musk'ı takipten çıkmıştı. Zhao'nun Elon Musk'ı takipten çıktığını fark eden takipçisine "Bunu büyük bir mesele haline getirmedim, ancak fark ettin" dedi ve "Bu kendisine ya da başka bire karşı yaptığım bir şey değil. İstediğini söyleyebilir. Zaten çok fazla insan takip etmiyorum" açıklamasını yaptı.

İşte Zhao'nun o paylaşımı;

I didn't want to make a big deal out of it. But you noticed. Not against him, or anyone else for that matter. He can say what he wants. I don't follow many people anyway.