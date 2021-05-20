FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Binance'ın CEO'sundan çarpıcı Elon Musk uyarısı! İşte Bitcoin'in düşme nedeni

Binance'ın CEO'sundan çarpıcı Elon Musk uyarısı! İşte Bitcoin'in düşme nedeni

20.05.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok tercih edilen kripto para borsalarının başında olan Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, Twitter hesabından Elon Musk uyarısı yaptı. Musk'ın kripto para paylaşımlarını eleştiren Zhao, takipçilerini dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Binance'ın CEO'sundan çarpıcı Elon Musk uyarısı! İşte Bitcoin'in düşme nedeni

Sert düşüşler yaşanan kripto para borsasında, Çin'in kripto para kararı ile ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'ın paylaşımlarının etkili olduğu uzmanlar tarafından yorumlanıyor. Musk'ın paylaşımlarının piyasada etkili olmasının ardından Binance CEO'su Zhao, takipçilerini uyaran açıklamalar yaptı.

BINANCE'DA PARA ÇEKME İŞLEMİ GEÇİCİ OLARAK DURDU

Bitcoin'deki düşüşün ardından birçok yatırımcı coinlerini nakite çevirmeye ve para çekmeye başladı. Sistemlerde yaşanan yoğunluk Binance'ın ağını etkiledi ve yaklaşık olarak bir saat para çekme hizmeti vermemesine neden oldu. Bu duruma açıklık getiren Zhao, Binance'ın işlem platformunda piyasaların hızlı hareket ettiği zamanlarda problemler yaşanabildiğini, dünkü işlem durdurmanın da bundan kaynaklandığını belirtti.

ELON MUSK'I ELEŞTİRDİ VE TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Elon Musk'ın sürekli speküle ettiği kripto para piyasalarına ilişkin olarak Zhao "Musk'ın sözleri kripto para piyasalarını hareket ettiriyor, dikkatli olunması gerekiyor" yorumunu yaptı.

Zhao'nun bu uyarısının ardından, Musk bugün Twitter'dan tekrar paylaşım yaparak DOGE'nin bir dolar olabileceğini belirtti. Musk'ın paylaşımın ardından Dogecoin'de bir saat içinde yaklaşık yüzde 10 oranında artış oldu.

Elon Musk'tan Elon Musk'tan "DOGE 1 dolar olacak" mesajı!

Zhao geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ı Tesla'nın otomobilleri Bitcoin ile satmaktan vazgeçmesi üzerine Musk'ı takipten çıkmıştı. Zhao'nun Elon Musk'ı takipten çıktığını fark eden takipçisine "Bunu büyük bir mesele haline getirmedim, ancak fark ettin" dedi ve "Bu kendisine ya da başka bire karşı yaptığım bir şey değil. İstediğini söyleyebilir. Zaten çok fazla insan takip etmiyorum" açıklamasını yaptı.

İşte Zhao'nun o paylaşımı;

BITCOIN NEDEN DÜŞTÜ?

BBC'nin haberine göre, koronavirüs salgını sırasında iyi bir performans gösteren teknoloji ve hızlı büyüyen şirket hisseleri de son haftalarda zorlanıyor.

CNBC'ye göre kripto paralardaki değer kaybı, yatırımcıların spekülatif ticari yatırımlardan uzaklaştığına işaret eden genel bir eğilimin sonucu olabilir.

Büyük çoğunluğu teknoloji şirketlerinden oluşan Nasdaq Bileşik Endeksi, Nisan ayı sonundaki seviyelerinden yüzde 7'ye yakın bir oranda düştü.

Aynı zamanda kripto paralardaki düşüş ABD'de ertelenmiş vergilerin ödenmesi dönemine de denk geldi. Bu da yatırımcıların sermayeden edindikleri vergi yükümlülüklerini ödemek için nakde ihtiyaç duydukları anlamına geliyor.

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, piyasalar için önemli araçlar haline geldikçe dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici kurumların radarına düştü.

"KRİPTO KIŞI"

Yatırım şirketi Bernstein'dan analist Harshita Rawat, Salı günü yayımladığı piyasa notunda hükümetlerin kripto paraları hedef almasının yatırımcıların daha az ticaret yapmasına yol açtığını, bunun da bir "kripto kışının" daha yaşanmasına neden olabileceğini söyledi.

Rawat, gelişmekte olan ülkelerin kripto para birimlerini, kendi para birimleri ve parasal sistemlerine daha büyük bir risk olarak görebileceklerini, o yüzden daha sert önlemler alabileceğini de ekledi.

Salı günü Çin'in getirdiği işlem yasağı da bu duruma bir örnek olabilir.

Diğer yandan Musk'ın desteğiyle yükselişe geçen ancak kuruluşu aslında bir şakaya dayanan dogeceoinin uzun süre parlaması da kripto paraların güvenilirliğini sarsan bir gelişme olarak görülüyor.

Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandıKripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Bitcoin 30 bin dolardan döndü!Bitcoin 30 bin dolardan döndü!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

"Kabus ayı olacak" diyerek uyardı: Yapılmazsa boşa gidecek

"Kabus ayı olacak" diyerek uyardı: Yapılmazsa boşa gidecek

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

34 Carrefoursa mağazası Migros'a devredildi

34 Carrefoursa mağazası Migros'a devredildi

Bitcoin 30 bin dolardan döndü!

Bitcoin 30 bin dolardan döndü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.