FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Ripple – SEC davasının ikinci duruşması yapıldı! | Ripple ve SEC davasında son durum ne?

Ripple – SEC davasının ikinci duruşması yapıldı! | Ripple ve SEC davasında son durum ne?

30.05.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple arasında süren davada, Ripple önemli bir başarı kazandı. İlk duruşması 21 Mayıs tarihinde gerçekleşen davanın ikinci duruşması 27 Mayıs günü yapıldı. Davada, SEC’in “Yasal Süreç Eksikliği ve Adil Bildirim” iddialarına ilişkin verdiği cevaba karşı Ripple yeni bir yanıt verdi.

Ripple – SEC davasının ikinci duruşması yapıldı! | Ripple ve SEC davasında son durum ne?

22 Aralık’ta yayınladığı bir basın açıklaması ile Ripple’a karşı dava açtığını dile getiren SEC, Ripple’ı dijital varlıkların ABD’deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı şekilde sattığını öne sürdü. SEC’e göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital şekilde yapıyor. Bu iddialara cevap veren Ripple, 27 Mayıs günü gerçekleşen ikinci duruşmada önemli bir galibiyet kazandı.

"HİÇBİR TAVIR ALINMAMAKTADIR"
Coinkolik'in haberine göre; Yargıç Sarah Netburn, XRP’nin düzenleyici durumuyla ilgili olarak, SEC’nin şirketin yasal danışmanlık verilerine ulaşma teklifini reddetti.

Karar, Ripple’ın kurumun kripto para biriminin kayıtsız bir menkul kıymet olduğu gerçeği konusunda piyasa katılımcılarını uyarmadığı öncülüne dayanan, adil bildirim savunmasını güçlendirdi.

ripple1

Ancak yargıç, savunmanın anlaşılabilir ve değerli olup olmadığı konusunda hiçbir tavır almadığını söylüyor.

“Mahkeme, Ripple’ın savunmasının kabul edilebilir olup olmadığı veya değerli olup olmayacağı konusunda hiçbir tavır almamaktadır…” 

RİPPLE – SEC DAVASI TARİHLERİ
27 Mayıs 2021 tarihinde ise Ripple’ın, SEC’in “Yasal Süreç Eksikliği ve Adil bildirim” iddialarına ilişkin verdiği cevaba SEC’in yeni yanıtı belli olacak.

4 Haziran 2021’de Brad Garlinghouse ve Chris Larsen’in davanın reddine ilişkin savunmalarına karşı SEC’in savunmasına verdiği yanıt belli olacak.

Sürecin bu şekilde ilerleyeceğini belirten Filan, Ripple ortakları ve yabancı ülke borsalarından bilgi almak için talep edilen mutabakat zaptı konusunda hala bir karar verilmediğini ifade etti.

RİPPLE DAVASI NEDİR?

ripple

SEC bir diğer adıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 22 Aralık'ta yayınladığı bir basın açıklaması ile Ripple Labs Inc. Şirketine dava açma karar aldığını duyurmuştu. SEC, dava dilekçesinde Ripple’ın şirketin işlerini finanse etmek için sermaye topladığını iddia etti.

Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığı öne sürülüyor. Yani iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yapıyor.

İŞEMLERİ DURDURMA KARARI

ripple3

XRP, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra kripto para borsasında en çok rağbet gören kripto para birimlerinden biri. Kripto para platformu olan Bitstamp, yaptığı bir açıklama ile ABD'de bulunan müşterileri için XRP işlemlerini ve mevduatlarını 8 Ocak 2021'de durduracağını açıklamıştı. Bitstamp'in yanı sıra ABD'de Bitwise ve Hong Kong da OSL de XRP işlemlerini durduruyor.

JED MCCALEB İDDİALARI DİKKAT ÇEKİYOR

ripple2

Ripple yatırımcıları birçok sosyal ağda önemli bir iddiayı da dile getirmişti. Elinde yüklü miktarda XRP bulunduran JED McCaleb'in düzenli olarak elindeki XRP'yi sattığı iddiası, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. JED McCaleb'in Ripple ile anlaşması gereği belirli bir miktar satış yapabildiği ve bunun da XRP değerinin yükseldiği anlarda gerçekleştirdiği kulislerde konuşulan iddialar arasında bulunuyor.

JED McCaleb, Ripple'dan geçtiğimiz dönemde ayrılmış, yeni bir kripto para birimi oluşturarak Stellar Lumens'i kurmuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Hindistan'dan kripto para adımı!Hindistan'dan kripto para adımı!
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yere kapanıp ağlamaya başladı: Gençliğim bitti

Yere kapanıp ağlamaya başladı: Gençliğim bitti

'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı

'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Dikkat çeken sigara kararı! TBMM'ye geliyor, işte yeni düzenleme

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

Bir teknoloji devi daha Türkiye'de üretime başladı

8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat!

8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ünlü ekonomistten çarpıcı kripto para uyarısı!

Ünlü ekonomistten çarpıcı kripto para uyarısı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir!

Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.