Ripple – SEC davasının ikinci duruşması yapıldı! | Ripple ve SEC davasında son durum ne?

22 Aralık’ta yayınladığı bir basın açıklaması ile Ripple’a karşı dava açtığını dile getiren SEC, Ripple’ı dijital varlıkların ABD’deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı şekilde sattığını öne sürdü. SEC’e göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital şekilde yapıyor. Bu iddialara cevap veren Ripple, 27 Mayıs günü gerçekleşen ikinci duruşmada önemli bir galibiyet kazandı. "HİÇBİR TAVIR ALINMAMAKTADIR"

Coinkolik'in haberine göre; Yargıç Sarah Netburn, XRP’nin düzenleyici durumuyla ilgili olarak, SEC’nin şirketin yasal danışmanlık verilerine ulaşma teklifini reddetti. Karar, Ripple’ın kurumun kripto para biriminin kayıtsız bir menkul kıymet olduğu gerçeği konusunda piyasa katılımcılarını uyarmadığı öncülüne dayanan, adil bildirim savunmasını güçlendirdi. Ancak yargıç, savunmanın anlaşılabilir ve değerli olup olmadığı konusunda hiçbir tavır almadığını söylüyor. “Mahkeme, Ripple’ın savunmasının kabul edilebilir olup olmadığı veya değerli olup olmayacağı konusunda hiçbir tavır almamaktadır…”

RİPPLE – SEC DAVASI TARİHLERİ

27 Mayıs 2021 tarihinde ise Ripple’ın, SEC’in “Yasal Süreç Eksikliği ve Adil bildirim” iddialarına ilişkin verdiği cevaba SEC’in yeni yanıtı belli olacak. 4 Haziran 2021’de Brad Garlinghouse ve Chris Larsen’in davanın reddine ilişkin savunmalarına karşı SEC’in savunmasına verdiği yanıt belli olacak. Sürecin bu şekilde ilerleyeceğini belirten Filan, Ripple ortakları ve yabancı ülke borsalarından bilgi almak için talep edilen mutabakat zaptı konusunda hala bir karar verilmediğini ifade etti. RİPPLE DAVASI NEDİR? SEC bir diğer adıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 22 Aralık'ta yayınladığı bir basın açıklaması ile Ripple Labs Inc. Şirketine dava açma karar aldığını duyurmuştu. SEC, dava dilekçesinde Ripple’ın şirketin işlerini finanse etmek için sermaye topladığını iddia etti. Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığı öne sürülüyor. Yani iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yapıyor.