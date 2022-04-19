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Scalp ne demek? Scalping trade nedir, nasıl yapılır?

19.04.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların kazanmak için izlediği pek çok farklı strateji mevcuttur. Scalping de bunlardan biridir. Scalping'de yatırımcılar al-sat işlemleri gerçekleştirerek kar eder. Ancak kar payının büyük olması isteniyorsa büyük yatırım yapılması gerekmektedir. Yatırımcıların az zamanda kazanç elde etmesine yarayan scalp pozisyon nedir?

Scalp ne demek? Scalping trade nedir, nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Scalp Ne Demek?
  • Scalp Pozisyon Nedir?
  • Scalping Trade Nedir?
  • Scalping Nasıl Yapılır?
  • Scalping Nasıl Çalışır?

Scalping tekniği, yatırımcıların kar elde etmek için kullandığı tekniklerden biridir. Aslında bu teknik kişiden kişiye değişen stratejileri kapsar. Bu stratejilerin ortak noktası ise kısa zaman içinde fazla işlem yaparak kazanç elde etmektir. Kripto para yatırımcılarının da tercih ettiği scalping trade nedir?

Scalp Ne Demek?

Scalp, İngilizce’de kafa derisi anlamına gelir. Ancak yatırım dünyasında daha farklı anlamları ifade eder. Scalp işlem veya scalp pozisyon, yatırımda kâra geçmek için az zamanda yapılan çok sayıdaki işlemlerdir. Scalp işlemleri için genellikle 15 dakikadan daha uzun zamanlı grafikler kullanılmaz. Çünkü kısa zaman dilimlerindeki iniş çıkışlar scalping stratejileri için yeterlidir.

Scalping yapan biri, pozisyon açmak ve kapatmak için uzun süre beklemez. Hatta scalping stratejisi belirlendiğinde sürekli belirli bir çizgide 5-10 dakikada bir alım-satım işlemleri yapar. Scalp işlemlerin amacı, kâra geçmek için uzun süre beklememek, bir yatırım varlığını değer kazanması için aylarca portföyde tutmamak ve grafikteki daha kısa zamanlı değişikliklerden yararlanmaktır. Bu anlamda scalp pozisyonların açma kapama değerlerinde de büyük farklar olmaz. Ancak büyük miktarda yapılan yatırımlarda biraz kâra geçtikten sonra tekrar işlem açıp bir kez daha kâra geçildiğinde, scalp işlemlerinin birikimli bir kâr getirdiği gözlenir. Bu nedenle acemi veya deneyimli yatırımcıların ilgisini çeken bir stratejidir.

Scalp işlemler, genellikle 5-15 dakika arasında yapılmaktadır. Bu şekilde kısa süreli işlem yapan yatırımcılara ise scalper adı verilmektedir. Scalperlar işlemlerini sürekli tekrarlayarak kazanırlar. Böyle bir strateji uygulamak güçlü bir duygu kontrolü ve disiplin gerektirmektedir. Çünkü stratejiden şaşmak kazanmayı engellemenin yanında, zarar etme olasılığını da getirmektedir.

Scalping, Forex piyasalarında zaten popülerdi. Ancak kripto piyasalarına yönelen yatırımcı sayısı arttıkça, kripto para borsalarında da scalping işlemler yaygınlaştı. Üstelik kripto paraların kısa zaman içinde yüksek oranda değerlenebilmesi scalperların bu piyasaya yönelmesini sağladı.

Scalp Pozisyon Nedir?

Scalp pozisyon, yatırım varlığının küçük hareketlenmelerinden yararlanmak için açılan pozisyondur. Scalp pozisyon açmak, fiyatın yükseleceğini görerek kar elde etmek için belirli bir fiyattan varlık almak, scalp pozisyon kapatmak da bu varlığı satarak elden çıkarmaktır.

Scalping Trade Nedir?

Scalping trade, yatırımcının elindeki varlığı sürekli al-sat yapması işlemine verilen isimdir. Scalping trade'de borsalardaki 1-15 dakikalık grafikler içerisindeki küçük çaplı değişikliklerden faydalanılır. Traderlar, bir yatırım aracını uzun süre elde tutmak yerine günlük, haftalık veya aylık olarak satıp yeniden yatırım varlığı alırlar. Scalper olan traderlar ise bu süreci daha da kısaltırlar ve 3-5 dakikada bir alım satım yaparlar.

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Scalping Nasıl Yapılır?

Scalp işlemlerde büyük kârlar elde etmek için büyük miktarda yatırım yapmak gerekir. Pozisyonların açma ve kapama değerleri arasında az miktarda bir fark olduğu için, düşük miktardaki yatırımlar iyi kâr getirmez. Ayrıca düşük miktardaki yatırımların iyi kâr getirmesi için daha fazla scalp işlem yapılmalıdır. Scalperlar bu nedenle büyük meblağlar ile yatırım yapmayı tercih ederler.

Scalp işlemlerde para kazanmak için grafikler doğru okunmalıdır. Teknik analizler doğru biçimde yapıldığında, 15 dakikalık grafikler için bile iyi bir tahmin yapılabilir. Hızlıca para kaybetmemek için bu tahminlerin desteklenmesi gerekir. Bu nedenle scalp işlemler çoğunlukla uzman yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.
Oldukça çok miktarda işlemle uygulanan scalping stratejilerinde doğru hamlenin yapılabilmesi için yatırımcının sürekli ekran başında olması gereklidir. Ayrıca analizler kısa sürelerde tekrarlanarak stratejiler yeniden belirlenmelidir. Bu anlamda scalping sabır ve istikrar gerektiren bir yatırım yöntemidir.

Scalping Nasıl Çalışır?

Scalping, özellikle kripto paralar gibi hızlı iniş çıkışlara sahip olan yatırım varlıklarında uygulanır. Bu iniş çıkışlar arasında pozisyon açılarak kâra geçilmek amaçlanır. Scalp işlemlerde, değeri düşük olan yatırım araçlarına büyük meblağlarda yatırım yapıldığı için alt coinler bu işlemler için daha uygundur.

Kripto para piyasasında 5 dakikalık grafiklerde işlem yapan bir scalper, örneğin 10.000 dolar yatırım yaparak 5 dolardan INJ aldığında, bu yatırım varlığı için kâr kovalar. Bunun için çok fazla beklemesine gerek yoktur. Çünkü yaptığı bu scalp işlemde INJ 5,05 dolara çıktığında bu yatırımcı 100 dolar kazanacaktır. Tabii bu örnekte hesaba katılmasa da Scalper komisyon ücretleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yatırımcı bir işlemden 100 dolar kazandıktan sonra, INJ örneğin 5,02’ye düştüğünde tekrar alım yapar. Bu sefer 10.100 dolar ile işlem yapabilir. Tüm parasıyla aldığı INJ’leri 5,08 dolardan sattığında 120 dolar daha kazanır. Bu işlemleri sürekli tekrarlayarak yüksek miktarlarda kâr elde edebilir.

Scalp işlemler her yatırım gibi risk barındırır. Yatırım varlığı, alındıktan sonra düşüş yaşarsa para eriyecektir. Bunu önlemek için mutlaka stop loss kullanılmalıdır. Bu şekilde belli bir noktaya düşen varlık otomatik olarak satılacak ve zarar durdurulacaktır. Scalp işlemler stop loss ile kullanıldığında risk oranı az bir yatırım stratejisine dönüşür ve yatırımcıların bu stratejiyi tercih etmesinin bir sebebi de budur.

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Anahtar Kelimeler:
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