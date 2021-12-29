FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Son dakika: AK Parti'den kripto parayla ilgili flaş açıklama

Son dakika: AK Parti'den kripto parayla ilgili flaş açıklama

29.12.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: kripto para toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması." ifadelerini kullandı.

Son dakika: AK Parti'den kripto parayla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... AK Parti'den kripto paralarla ilgili yeni açıklama geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada ortak kanaatlerinin bir an önce yasanın çıkması olduğunu belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Kripto para düzenlemesi! AK Partili Elitaş duyurduKripto para düzenlemesi! AK Partili Elitaş duyurdu
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar yüzde 40 düşecek

Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar yüzde 40 düşecek

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Otomobilde fiyat farkı açıldı! Esnaftan dikkat çeken ‘stokçu’ iddiası…

Otomobilde fiyat farkı açıldı! Esnaftan dikkat çeken ‘stokçu’ iddiası…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.