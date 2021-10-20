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Son Dakika: Bitcoin 66 bin doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı

20.10.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Bitcoin'e dayalı fonun işlem görmesinin etkisiyle Bitcoin bugün 66 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin bu yıl 14 Nisan'da ulaştığı tarihi zirvesi 64,895.22 doları geride bıraktı.

Son Dakika: Bitcoin 66 bin doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı

ABD'de Bitcoin'e dayalı fonun işlem görmesinin etkisiyle Bitcoin bugün 65 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı.

BITCOIN 66 BİN DOLARI GEÇTİ

Bitcoin saat 17:00 itibariyle yüzde 5,6 yükselişle 66,100.00 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ethereum'da yüzde 5,16 yükselişle 4,004.37 dolara çıktı. Ethereum'un tarihi zirvesi 4.168 dolarda bulunuyor.

ABD’de borsaya kote ilk Bitcoin bağlantılı borsa yatırım fonu (ETF) dün işlem görmeye başladı. Fon ilk işlem gününde, tüm zamanların ikinci en fazla işlem gören fonu oldu.

Bu gelişmenin etkisiyle kripto paralar yükselişini sürdürmeye devam etti. Bitcoin bugün 65.435 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in son 7 günlük yükselişi yüzde 18.91 oldu.

Solana 157.18 dolardan alıcı buluyor.

Bu rakamlarla kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 2.3 yükselişle 2.56 trilyon dolara çıktı.

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