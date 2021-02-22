Son Dakika: Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin geçtiğimiz haftalara oldukça hızlı başlamıştı. Yükselen grafik, pazar akşamı Bitcoin'in tarihi bir zirveye ulaşmasıyla sonuçlanmıştı. Elon Musk'ın da hakkında sık sık paylaşım yaptığı hatta desteklediğini söylediği Bitcoin, pazar akşamı 58 bin 330 doları gördü. Yatırımcılarını mutlu eden Bitcoin bugün ise düşüşe geçti.

YÜZDE 15'LİK DÜŞÜŞ YAŞADI

Bitcoin'in fiyatı bugün itibarıyla yüzde 15'lik bir düşüş yaşayarak 48 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin düşüş yaşamasına rağmen son bir haftada dolar bazında yüzde 11'lik bir değer kazanmayı başardı. Kripto para biriminin 2021 yılındaki genel yükseliş performansı ise yüzde 93'ü buldu. Öte yandan sadece Bitcoinde değil, Ethereum'da da haftanın ilk gününde düşüş görüldü.

ETHEREUM'UN DA DEĞERİ DÜŞTÜ

Hafta sonu Bitcoin tarihi zirvesini görürken, Ethereum da 2000 doların üzerine çıkmıştı. Ancak Ethereum yeni haftaya düşüşle başladı ve değeri 1.580 dolara kadar düştü. Üstelik piyasaya değeri bakımından ilk 100 içerisinde yer alan 100 kripto paranın 88'i bugün düşüş yaşadı.

