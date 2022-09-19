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Son dakika: Bitcoin, Ethereum, Cardano… Kripto paralar sert çakıldı

19.09.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed 20-21 Eylül’de toplanacak. Faiz kararının belli olacağı haftada lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Ethereum ve Cardano fiyatları sert düştü. Yatırımcılar düşüşün ardından kripto paralarda son durum, Bitcoin kaç Dolar TL, ne kadar, düşüş sürecek mi? sorularını araştırıyor. Peki, 19 Eylül Pazartesi Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL? İşte güncel rakamlar…

Son dakika: Bitcoin, Ethereum, Cardano… Kripto paralar sert çakıldı

Son dakika: Bitcoin (BTC) v altcoin’lerde sert düşüş yaşandı. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararını açıklayacağı haftaya girilirken lider kripto para birimi son 24 saatte yüzde 6 düşüş yaşayarak 18 bin dolar seviyelerine geriledi. Şu sıralar 18 bin 780 dolardan işlem gören Bitcoin bir kez daha kritik destek seviyesinin üzerine oturdu.

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24 saatte 20 bin 87 dolar ila 18 bin 763 dolar arasında hareket eden Bitcoin’in toplam piyasa değeri 360 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Toplam piyasa hacmi ise yüzde 39,68 seviyesinde.

ETHEREUM FİYATI NE KADAR OLDU?

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En büyük altcoin Ethereum (ETH) İçin geçtiğimiz günlerde The Merge güncellemesi yapılmıştı. Güncelleme öncesi söylentilerle yönünü aşağı çevirmişti. Güncellemenin gerçekleştiği 15 Eylül’de bin 600 doların üzerinde işlem gören ETH‘nin fiyatı bin 297 dolara kadar gerilemiş durumda. Yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 10,55 düşüşle 1303 dolardan işlem gören ETH, 159.9 milyar dolarlık piyasa değeri ile kripto para piyasaları üzerindeki hakimiyet oranı yüzde 17,5 seviyesinde.

CARDANO YÜZDE 10 GERİLEDİ

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Cardano (ADA) da düşüşten nasibini aldı. Altcoin bu sabah yüzde 10,02 oranında değer kaybederek 0,4361 seviyesinden işlem gördü. Bu 19 Ağustos tarihinden beri görülen en büyük bir günlük düşüş olarak kayıtlara geçti. ADA, geçtiğimiz yedi gün içinde yüzde 13,4 geriledi.


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