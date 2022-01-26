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Son dakika: Herkesin gözü orada! Bitcoin toparlanıyor ama... 27 bin dolar sesleri!

26.01.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 26 Ocak Bitcoin ve kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kasım ayında 69 bin seviyesine çıkarak en yüksek seviyesini gören Bitcoin 33 bin doları görmesinin ardından 2 gündür yükselişe geçti. 6 ayın en düşük seviyesini gören kripto para için yatırımcılar, “Bitcoin fiyatı ne kadar oldu? Bitcoin yükselecek mi” sorularına cevap arıyor. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Herkesin gözü orada! Bitcoin toparlanıyor ama... 27 bin dolar sesleri!

Son dakika: Kasım ayında 69 bin doları görerek tüm zamanların zirvesine çıkan Bitcoin 33 bin dolara gerilemesinin ardından iki gündür yükselişe geçti. Türkiye'de de büyük bir yatırımcı kitlesine sahip kripto para için, "Bitcoin neden düştü, ne zaman yükselecek?" soruları araştırılırken uzmanlardan kritik uyarı geldi. Ünlü analist Peter Brandt, Bitcoin fiyatındaki düşüşün devam edebileceğine işaret eden bir gelişmeye dikkat çekti. İşte piyasalardaki son dakika Bitcoin ve kripto para gelişmeleri…

Kasım ayında 69 bin dolar ile gördüğü zirve sonrası dalgalı bir seyir izleyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 20 Ocak’ta başlattığı 4 günlük düşüş ile 33 bin dolara kadar gerilemiş ve yüzde 50’den fazla değer kaybetmişti.

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Ancak dün yönünü yeniden yukarı çeviren piyasa değer bakımından en geniş hacimli kripto para olan Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,5 yükselerek 37 bin 700 dolara çıktı. Toplam piyasa değeri, birçok kripto paranın geri sıçramayı başarması nedeniyle dünkü dipten bu yana yaklaşık 120 milyar dolar arttı.

Altcoin’lerin lideri Ethereum (ETC) ise yüzde 4,4 değer kazanarak 2 bin 491 dolara yükseldi. Binance Coin yüzde 5,4’lük yükselişle 384 dolar olurken, piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 91'i son 24 saatte değer kazandı.

KURUMSAL YATIRIMCI GERİ DÖNDÜ

Yeni yılın ilk günleri ile kurumsal kripto çıkışları hızlanmıştı ancak Ocak 2022’nin ikinci haftasında düşmeye başladı. Kripto paralarda yaşanan toparlanmanın nedenleri merak edilirken gelen haberlerle Bitcoin yatırım ürünlerinin geçen hafta 14 milyon dolar değerinde giriş gördüğü ortaya çıktı.

Yönetim altındaki küresel kripto varlıklarının (AUM) toplam değeri geçen hafta 50 milyar doların üzerinde kaldı. Bununla birlikte, sayı Ağustos 2021’den bu yana en düşük seviyeye düştü. Geçen yıl Kasım ayında kripto AUM, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 86 milyar dolara ulaştı.

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CoinShares haftalık dijital varlık fonu akışları raporunda ise, “Bitcoin (BTC), önceki 5 hafta içinde AUM’nin yüzde 1’ini temsil eden 317 milyon ABD doları tutarında çıkışa uğradıktan sonra geçen hafta toplam 14 milyon ABD doları giriş gördü. Altcoin’lerden Cardano, Polkadot ve Solana sırasıyla 1,5 milyon ABD doları, 1,5 milyon ABD doları ve 1,4 milyon ABD doları tutarında giriş gördü. Yatırımcılar geçen hafta 8 milyon ABD doları ile pozisyonlara çok varlıklı yatırım ürünleri eklemeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

DİBİN DİBİ Mİ GELİYOR?

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Ünlü analist Peter Brandt, Twitter hesabından BTC fiyatına yönelik bir paylaşım yaptı. Fiyatın 200 bin dolara ulaşmasını sağlayacak faktörün ne olduğu sorusuna, piyasanın parabolik bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesi gerektiği cevabını verdi. Ancak Peter Brandt, Bitcoin fiyatındaki düşüşün devam edebileceğine işaret eden bir gelişmeye dikkat çekti. Brandt, yüksek hacim varken fiyatın düşmesine işaret etti. Analiste göre bu durum, BTC fiyatını 27 bin dolara çekebilir.


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bitcoin Kripto para
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