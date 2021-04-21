Thodex battı mı? Thodex'e neden girilmiyor? Thodex neden açılmıyor?

Thodex’deki kullanıcı hesaplarına erişim sağlayamayan yatırımcılar, özellikle sosyal medya üzerinde sorunun sebebini tartışıyor. Sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konulardan biri de Thodex’in battığı iddiası. Hesaplara erişim sıkıntısının yaşanmasının ardından ise, Thodex’ten bir açıklama geldi.

SOSYAL MEDYADA THODEX TEPKİSİ

Sosyal medyada bazı kullanıcılar günlerdir para çekme işlemi yapamadıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Kullanıcılar telefon numaralarından ilgili borsa firmasına ulaşamadıklarını ve web sitelerindeki destek sistemi üzerinden geri dönüş sağlamadıklarını belirterek, borsa firmasının elinde yeteri kadar coin olmadığı için transfer işlemi yapmadıklarını iddia etti.

Thodex borsasındaki paralarını farklı borsalara transfer etmek isteyenler borsada kesintiler yaşadıklarını ve Thodex’in işlemlere izin vermediğini söyleyen bazı kullanıcılar polis eşliğinde Thodex firmasının Nida Kulesine gitti. Kullanıcılar Thodex’in merkezine gittiklerinde hiç kimsenin merkezde olmadığını ifade etti.

THODEX’E NEDEN GİRİLMİYOR?

Siteye girişte şu şekilde bir uyarıyla karşılaşılıyor: