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Trump sonrası Bitcoin alev aldı! Kripto para severlerin yüzü gülüyor! Rekor üstüne rekor kırdı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.11.2024 09:13
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Geçtiğimiz hafta Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanması ile beraber Bitcoin rekor kırmıştı. Bu zafer sonrası Bitcoin haftanın ilk gününe yeni bir rekor ile başladı. 82 bin dolar seviyesine yaklaşana Bitcoin yatırımcısı güldürmeye devam ediyor.

Trump sonrası Bitcoin alev aldı! Kripto para severlerin yüzü gülüyor! Rekor üstüne rekor kırdı!

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Donald Trump galip geldi. Trump'ın yeni ABD başkanı seçilmesi ile beraber piyasalarda ve kripto dünyasında beklenen hareketlilikler yaşandı. Geçtiğimiz hafta tarihinde ilk defa 74 bin dolar seviyesini gören Bitcoin haftanın ilk gününe yeni bir rekor ile başladı.

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Kripto para borsasının devi Bitcoin, 81.899 dolarla rekor kırdı. Bitcoin, böylece ocak ayında gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 38.505 dolardan bu yana iki kattan fazla artış gösterdi.

Ethereum ise 3200 doların üzerine çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Donald Trump
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