Türk bankalarından kripto para atağı! Altyapı çalışmaları başladı: Saklama ve alım-satım işlemleri…

Dünyada birçok ülkede kripto para piyasası için düzenleme bulunmuyor. Avrupa Birliği, ABD ve Avrupa ülkelerinden bazıları düzenleme için girişimlerde bulunsa da yeterli gelişme sağlanamadı. Özellikle Bitcoin’deki zirvenin ardından gelen büyük çöküş sonrası, Türkiye’de de bir kripto yasası için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yasal altyapısı üzerinde çalışmaların devam ettiği kripto paralarla ilgili olarak Türk bankaları da hareket geçmiş durumda.

TÜRK BANKALARI HAREKETE GEÇTİ

Dünya’da yer alan habere göre, Garanti Bankası’nın ardından Yapı Kredi Bankası da kripto varlık alanında iş ilanına çıktı. Türk bankalarının ilk aşamada özellikle kripto varlıklarda ‘saklama’ hizmeti vermek için hazırlık yaptıkları hatta önemli bir ilerleme kaydettikleri söyleniyor. Hatta kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçmesi halinde bankaları, alım-satım işlemlerine aracılık ederken de görebileceğimiz ifade ediliyor.

‘100 BİN DOLAR OLACAK’ DENİYORDU

Öte yandan bundan tam 1 yıl önce 10 Kasım 2021 tarihinde 69 bin doları gören lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) için 100 bin dolar seviyeleri konuşuluyordu. Fakat beklenen olmadı ve Bitcoin, 18 Haziran 2022’de 17 bin 500 dolar sınırına kadar indi. Geldiğimiz noktada ise Bitcoin, 20 bin doların üzerinde tutunma çabasında.

EN KÖTÜ GERİ KALMIŞ OLABİLİR

Bitcoin öncülüğünde kripto piyasasında son 1 yıldır yaşanan çöküşte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) pandemi sonrasında enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı faiz artırımı kararları etkili oldu. Yine Rusya-Ukrayna gerginliğinin sıcak savaşa dönüşmesi de bir diğer olumsuz gelişme olarak kayda geçti. Geçen hafta politika faizinde 75 baz puanlık bir artırıma giden Fed’in artık bu politikasında sona yaklaştığı düşünülüyor. Ekonomistlere göre mevcut duruma beklenmedik bir gelişme eklenmezse bütün olumsuzluklar fiyatlara yansımış durumda. Bu kapsamda kripto paralar için dip seviyelere gelinmiş olabileceği belirtiliyor.



