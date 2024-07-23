FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Türkiye, Dünyada kriptoda en çok alım satan yapan ikinci oldu!

Türkiye, Dünyada kriptoda en çok alım satan yapan ikinci oldu!

23.07.2024 13:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto odaklı haber ve veri platformu Coinwire, küresel kripto para alım satım işlemlerine yönelik her yıl olduğu gibi, 2024 yılının da raporunu yayınladı. Raporda, yılın ilk yarısında en çok kripto alım satımı yapan en yüksek işlem hacminin görüldüğü ikinci ülke olduğu belirlendi.

Türkiye, Dünyada kriptoda en çok alım satan yapan ikinci oldu!

Kripto odaklı haber ve veri platformu Coinwire 2024’ün ilk yarısında en güvenilir 6 borsadaki verileri kullanarak küresel kripto alım satım işlemlerine yönelik yayınladığı rapora göre, 2024’ün ilk yarısında küresel kripto alım satım hacmi, 108 trilyon dolarla 2022’deki seviyesinin yüzde 90 üzerinde kaldı. İlk sırada, 2 trilyon dolarlık en yüksek işlem hacminin görüldüğü ülke ABD olurken, Türkiye dünyanın en yüksek hacimli kripto işlemi yapan ikinci ülke olarak sırayı aldı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

bitcoin

İSTANBUL ‘KRİPTOYA HAZIR ŞEHİR’ LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Raporda yer alan bilgide, Avrupa’nın küresel işlem değerinin yüzde 37,32’sini oluşturarak, kripto ticaretinde lider konumda olduğunu belirledi. Asya’nın aldığı pay ise yüzde 36,17 olarak açıklandı. Türkiye, küresel kripto alım satım hacmi bakımından ABD’den sonra ikinci sıraya yerleşerek Asya ve Avrupa’nın kriptodaki liderliğine en çok katkıda bulunan ülke oldu.
2024’ün ilk yarısında Türkiye’deki kripto işlem hacminin 1 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor. Ayrıca başka bir raporda yer alan bilgiye göre, İstanbul’un küresel çapta ‘Kriptoya hazır şehirler’ listesine dahil edildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 3,7 trilyon lira!Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 3,7 trilyon lira!
Anahtar Kelimeler:
kripto rapor
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı: 154 kişi! İsimleri elimizde

Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı: 154 kişi! İsimleri elimizde

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti!

Bodrum lobisinin imdadına Fatih Altaylı yetişti!

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

Su faturası ortaya çıkardı! 600 bin tanesi bomboş duruyor…

Su faturası ortaya çıkardı! 600 bin tanesi bomboş duruyor…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Günün en iyi fırsatı! Kahve tutkunları buraya bakmadan geçmeyin

Günün en iyi fırsatı! Kahve tutkunları buraya bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.