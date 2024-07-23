Türkiye, Dünyada kriptoda en çok alım satan yapan ikinci oldu!

Kripto odaklı haber ve veri platformu Coinwire 2024’ün ilk yarısında en güvenilir 6 borsadaki verileri kullanarak küresel kripto alım satım işlemlerine yönelik yayınladığı rapora göre, 2024’ün ilk yarısında küresel kripto alım satım hacmi, 108 trilyon dolarla 2022’deki seviyesinin yüzde 90 üzerinde kaldı. İlk sırada, 2 trilyon dolarlık en yüksek işlem hacminin görüldüğü ülke ABD olurken, Türkiye dünyanın en yüksek hacimli kripto işlemi yapan ikinci ülke olarak sırayı aldı.

İSTANBUL ‘KRİPTOYA HAZIR ŞEHİR’ LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Raporda yer alan bilgide, Avrupa’nın küresel işlem değerinin yüzde 37,32’sini oluşturarak, kripto ticaretinde lider konumda olduğunu belirledi. Asya’nın aldığı pay ise yüzde 36,17 olarak açıklandı. Türkiye, küresel kripto alım satım hacmi bakımından ABD’den sonra ikinci sıraya yerleşerek Asya ve Avrupa’nın kriptodaki liderliğine en çok katkıda bulunan ülke oldu.

2024’ün ilk yarısında Türkiye’deki kripto işlem hacminin 1 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor. Ayrıca başka bir raporda yer alan bilgiye göre, İstanbul’un küresel çapta ‘Kriptoya hazır şehirler’ listesine dahil edildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır