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Ülkede devrim yaratmıştı! Bitcoin'deki düşüşü kaçırmadı, tekrar satın aldı

06.12.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz eylül ayından bu yana kripto parayı resmi para ilan eden El Salvador, piyasadaki düşüşlerden yararlanmaya devam ediyor. Piyasada önceki gün yaşanan düşüşte tekrar Bitcoin alan Devlet Başkanı Nayib Bukele, yapılan işlemi sosyal medyadan duyurdu. Diğer yandan teknoloji girişimcisi ve Tron'un kurucusu Justin Sun da Bukele'nin hamlesine yanıtsız kalmayarak Bitcoin aldığını açıkladı.

Ülkede devrim yaratmıştı! Bitcoin'deki düşüşü kaçırmadı, tekrar satın aldı

Kripto para piyasasındaki düşüşleri fırsata çeviren Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "El Salvador düşük fiyattan satın aldı. 48 bin 670 dolardan 150 Bitcoin aldık" dedi.

EKİM AYINDA DA SATIN ALMIŞTI

El Salvador hükümeti ekim ayının son günlerinde yaşanan düşüşten de faydalanmış ve 450 Bitcoin'i kasasına koymuştu.

Bitcoin'de önceki gün tarihinin en sert düşüşlerinden biri yaşanmıştı. Bitcoin, 59 bin dolardan 42 bin dolara kadar düşmüştü. Daha sonra kayıplarının bir kısmını geri alan Bitcoin, 49 bin dolar seviyesinde dengelenmişti.

Pazar günü ise sakin bir geçiren Bitcoin, 49 bin 150 dolar civarına kadar gelmişti.

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JUSTIN SUN'DAN BUKELE'YE DESTEK

Diğer yandan teknoloji girişimcisi ve Tron'un kurucusu Justin Sun da Bukele'nin hamlesine yanıtsız kalmadı.

Justin Sun, Twitter paylaşımında Bukele'yi etiketleyerek, 47 bin 627 dolardan 100 Bitcoin'i dipten aldığını açıkladı.

Sun, daha sonra 48 bin 678 dolardan 50 Bitcoin daha aldığını duyurdu.


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bitcoin
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