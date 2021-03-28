Uniswap (UNI) nedir? Altcoin Uniswap hakkında merak edilenler

Uniswap sistemi kullanıcılarının direkt olarak cüzdanları üzerinden token değişimi yapabilmelerine olanak sağlar. Uniswap'ı merkezi borsalardan ayıran en önemli özelliği ise işlemlerin borsaya aktarımı sonrasında takası gibi işlemleri egale ederek takası arada bir aracı olmadan direkt cüzdanınız ile yapabilmenize olanak sağlamasıdır.

UNI TOKEN (UNISWAP) NEDİR?

UNI Token, Uniswap merkeziyetsiz borsasının yönetiminde söz sahibi olunmasını sağlayan bir yönetim token'ı olarak karşımıza çıkar. Uniswap sistemi, açık yazılım sistemli bir protokoldür.

Merkeziyetsiz Uniswap protokolü, sistem içi güncelleme ve değişimlerin yapılabilmesi için kullanıcı fikirlerini diğer kullanıcılara sunmaktadır. Kullanıcılar da sahip oldukları UNI Tokenlar sayesinde bu güncellemeler için oy kullanabilmektedir. Güncelleme ya da değişim yalnızca oylama sonucuna göre yapılmaktadır.

İlk UNI Token 2018 yılında piyasa sürülmüştür. DeFi projelerine karşı kullanıcıların artan ilgisi sayesinde UNI Token 2020 senesinde ciddi bir değer kazanmıştır.