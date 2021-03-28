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Uniswap (UNI) nedir? Altcoin Uniswap hakkında merak edilenler

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 28.03.2021 16:16 | Son Güncelleme

Uniswap, merkeziyetsiz bir değişim sistemi olarak karşımıza çıkar. DeFi projeleri arasındaki merkeziyetsiz borsa yapılarından biri de Uniswap'tir. Uniswap temelde ERC-20 tokenlarının değişimini akıllı sözleşmeler üzerinden bir merkez veya yönetici bulundurmadan yapılabilen bir protokoldür. Uniswap sisteminde bulunan havuzlarda UNI tokenlerin alışverişine imkan sağlayan bazı akıllı sözleşmeler kullanılır. Bu havuzlarda herhangi ERC-20 uyumlu bir token ile token ve para değişim yapılabilmektedir.

Uniswap (UNI) nedir? Altcoin Uniswap hakkında merak edilenler

Uniswap sistemi kullanıcılarının direkt olarak cüzdanları üzerinden token değişimi yapabilmelerine olanak sağlar. Uniswap'ı merkezi borsalardan ayıran en önemli özelliği ise işlemlerin borsaya aktarımı sonrasında takası gibi işlemleri egale ederek takası arada bir aracı olmadan direkt cüzdanınız ile yapabilmenize olanak sağlamasıdır.

UNI TOKEN (UNISWAP) NEDİR?

UNI Token, Uniswap merkeziyetsiz borsasının yönetiminde söz sahibi olunmasını sağlayan bir yönetim token'ı olarak karşımıza çıkar. Uniswap sistemi, açık yazılım sistemli bir protokoldür.

Merkeziyetsiz Uniswap protokolü, sistem içi güncelleme ve değişimlerin yapılabilmesi için kullanıcı fikirlerini diğer kullanıcılara sunmaktadır. Kullanıcılar da sahip oldukları UNI Tokenlar sayesinde bu güncellemeler için oy kullanabilmektedir. Güncelleme ya da değişim yalnızca oylama sonucuna göre yapılmaktadır.

İlk UNI Token 2018 yılında piyasa sürülmüştür. DeFi projelerine karşı kullanıcıların artan ilgisi sayesinde UNI Token 2020 senesinde ciddi bir değer kazanmıştır.

UNI Token dolaşımda bulunan miktarı 202.417.054 UNI’dir. Uniswap piyasaya toplam 1 Milyar UNI sürecektir.

UNISWAP MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

UNI Token, madenciliği yapılabilen bir kripto para birimi değildir. Tüm UNI Token bakiyesi belirli aralıklarla kullanıcılara arz edilmektedir.

UNI Token bakiyeniz sayesinde Uniswap sisteminde söz sahibi olabilirsiniz. UNI Token, toplamda 1 Milyar UNI arzı gerçekleştirecektir.

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