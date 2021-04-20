Uniswap (UNI) nedir? Uniswap güvenilir mi? İşte Uniswap UNI hakkında merak edilenler!

Uniswap sistemi kullanıcılarının direkt olarak cüzdanları üzerinden token değişimi yapabilmelerine olanak sağlar. Uniswap'ı merkezi borsalardan ayıran en önemli özelliği ise işlemlerin borsaya aktarımı sonrasında takası gibi işlemleri egale ederek takası arada bir aracı olmadan direkt cüzdanınız ile yapabilmenize olanak sağlamasıdır

UNİSWAP (UNI) NEDİR?

Uniswap, Eylül 2020’de kendi yönetişim tokeni olan UNI’yi geliştirdiği gibi, protokolün eski kullanıcılarına bu tokenleri ödül olarak vererek bir adım daha ileri gitti. Bu hamle kullanıcılara hem kar potansiyeli sağladı, hem de merkeziyetsiz varlıkların çekici kılan, kullanıcıların protokolün geleceğini şekillendirmelerine de olanak tanıdı.

Uniswap, Automated Market Maker (AMM) adı verilen benzersiz bir sistem üzerine kurulmuştur. Özünde likidite, iki ERC-20 tokeninden oluşan havuzlar tarafından yaratılır. Likidite tedarikinin bir ödülü olarak taraflar (Likidite Sağlayıcıları veya LP’ler), bireyler token takas ettiğinde ortaya çıkan takas ücretlerini toplar. Uniswap v2’de takas ücretleri , teorik olarak işlem gören miktarın % 0,30’u olarak belirlenir . Toplanan ücretler havuz rezervine tahsis edilir. Protokol anahtarı açıldığında, UNI sahipleri her takasın% 0,05’ini toplarken , LP’lerin ödülü % 0,25’e düşecektir .