VeChain (VET) nedir? VeChain (VET) ne kadar? VeChain (VET) yükselir mi? İşte VeChain (VET) yorumları…

VeChain iki farklı tokena sahiptir. Biri VET diğeri ise VTHO. VET; VeChainThor blockshaini üzerinden finansal işlemlere olanak sağlarken, VTHO (VeThor Token), VeChainThor üzerindeki işlemler için kullanılan bir enerji tokenıdır. VET sahipleri, VeChainThor üzerinde kullanmak üzere VTHO oluşturabilir. VeChain yönetimi Singapur’da bulunsa da, şirket Sunny Lu adında Çinli bir iş insanına aittir. VeChain varlıklarını kullanan şirketler arasında Renault, Walmart Çin gibi şirketler de yer alıyor.

VECHAİN (VET) NE KADAR?

Güne $0,2386 ile başlayan VeChain, 20 Nisan itibarıyla %13,34 azalışla $0,2283 seviyesinde bulunuyor. VeChain, 23 Mart tarihinde $0,0803 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $0,2521 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 VeChain $0,2283 ve ₺1,8468'ye karşılık gelmektedir.

VECHAİN (VET) NEDİR?

VeChain (VET), herhangi bir otoriteden bağımlı olmadan çalışan ve yarı merkezi yapıda bir Blockchain ağıdır. Şeffaf, erişilebilir, gözlemlenebilir ve güvenilir bir ekosistem olmasından dolayı ön plana çıkar.