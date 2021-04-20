VeChain (VET) nedir? VeChain (VET) ne kadar? VeChain (VET) yükselir mi? İşte VeChain (VET) yorumları…

VeChain iki farklı tokena sahiptir. Biri VET diğeri ise VTHO. VET; VeChainThor blockshaini üzerinden finansal işlemlere olanak sağlarken, VTHO (VeThor Token), VeChainThor üzerindeki işlemler için kullanılan bir enerji tokenıdır. VET sahipleri, VeChainThor üzerinde kullanmak üzere VTHO oluşturabilir. VeChain yönetimi Singapur’da bulunsa da, şirket Sunny Lu adında Çinli bir iş insanına aittir. VeChain varlıklarını kullanan şirketler arasında Renault, Walmart Çin gibi şirketler de yer alıyor.
Güne $0,2386 ile başlayan VeChain, 20 Nisan itibarıyla %13,34 azalışla $0,2283 seviyesinde bulunuyor. VeChain, 23 Mart tarihinde $0,0803 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $0,2521 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 VeChain $0,2283 ve ₺1,8468'ye karşılık gelmektedir.
VeChain (VET), herhangi bir otoriteden bağımlı olmadan çalışan ve yarı merkezi yapıda bir Blockchain ağıdır. Şeffaf, erişilebilir, gözlemlenebilir ve güvenilir bir ekosistem olmasından dolayı ön plana çıkar.
2017 yılının temmuz ayında, merkezi Singapur’da bulunan ve kar amacı gütmeyen VeChain Vakfı tarafından kuruldu. Kısa sürede güçlü ortaklıklar da edinerek adından söz ettirmeyi başardı. PwC, DNVGL ve BMW gibi kendi sektörlerinde lider konumunda sayılan şirketler, VeChain’e destek veriyor.
VeChain (VET), herhangi bir ürünün tedarik zincirinde oluşan kayıp, hata ve hasar gibi sorunları ortadan kaldırmak için hedeflenerek kuruldu. 2018 yılında aşı doğrulama için Şangay otoritesi ile kurduğu iş birliği, bu amacın en iyi örneklerinden biriydi.
VeChain (VET) sahtecilik ve çalıntı gibi olaylara karşı geliştirdiği akıllı koruma sistemi ile otomotiv, petrol, ilaç, gaz, maden gibi sektörlerde faaliyet gösteren lüks markaların ilgi odağı haline geldi. Zamanla bu ilginin daha da büyüyeceği ön görülüyor.
VeChain (VET) ekosisteminde çift taraflı para birimi bulunmaktadır. Bir tarafı VET olarak bilinen VeChain Thor; diğeri ise, VTHO olarak bilinen VeThor Token.
VeChain Thor; ekonomik işlemler için rezerv görevindedir, istiflenebilir ve ağ işlemlerini kuvvetlendiren VTHO üretir. VTHO ise, akıllı sözleşmelerle etkileşim yaratmak için gaz görevi görür. Her işlem sonrasında tüketilip, imha edilir. Geriye kalan VET, ana para olarak geçer.
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