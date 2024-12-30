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Yapay zeka ajanları 2025’i domine edecek

30.12.2024 12:26
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Kripto bazlı varlık yönetimi şirketleri Bitwise ve Strive Financial, büyük Bitcoin hazinelerine sahip şirketlere yatırım amaçlı yeni ETF’ler oluşturabilmek için bir başvuruda bulundu. “Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF”, 1,000’den fazla BTC tutan ve belirli gereklilikleri karşılayan şirketlere yatırım yapacak ve yatırımın ağırlığı Bitcoin varlıklarına göre belirlenecek.

Yapay zeka ajanları 2025’i domine edecek

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ABD Kongresinin kripto mevzuatlandırmalarını 2025’in birinci önceliği olarak ele alması bekleniyor.

Solana’nın en büyük merkeziyetsiz takas platformu Jupiter, Jupuary adı altında bir airdrop düzenleyerek Ocak ayında kullanıcılarına 700 milyon adet token ($580 milyon değerinde) dağıtmayı planlıyor.

Restaking ile öne çıkan blozkincir platformu EigenLayer, restaking sektörünü domine etmeye devam ediyor! $1.3 milyarla başlayan toplam kilitli değer Haziran ayında $20 milyara kadar çıkmıştı ve yılın üçüncü çeyreğinde gördüğü dibe rağmen şu anda $16 milyar seviyesinde.

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2022’de yaşadığı düşüşle piyasadan $40 milyarı adeta silen TerraUSD ve Luna’nın kurucusu olan ve kullanıcıların kaybettiği yüksek miktarın baş sorumlusu olarak tutukluluğu devam eden Do Kwon, Karadağ’dan ABD’ye iade edilecek.

ABD Gelir İdaresi (IRS), 2027’de yürürlüğe girecek ve merkeziyetsiz finans arayüzlerinin kullanıcı bilgilerini izlemesini ve raporlamasını gerektirecek olan bir kural getirdi! Çeşitli kripto varlık platformlarının “merkeziyetsiz finans” kavramının doğasına aykırı olan bu karara dava açacaklarını bildirmeleriyle birlikte topluluğun tepkisi de çığ gibi büyüyor.

Bir yapay zeka ajanı olan AIXBT, 200,000 takipçiyi geçmesinin ardından “Quantum Cat” profil fotoğrafıyla topluluğun beğenisini kazandı. Bu hamle, birçok kişi tarafından Taproot Wizards’ın Quantum Cats adlı koleksiyonu için yükseliş sinyali olarak değerlendirildi ve projeye olan ilgiyi artırdı.

Defi Llama’nın verilerine göre Hyperliquid, geçtiğimiz haftanın neredeyse her gününde $1 milyondan fazla hasılat yaptı!

Son verilere göre toplam stabilcoin arzı $200 milyarı geçerek yeni bir en yüksek değere ulaştı!

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Geçtiğimiz haftalarda tokenini piyasaya süren Fuel Network, kullanıcılarının işlemleri otonom yapabilmesini sağlayacak olan yapay zeka ajanları oluşturabileceğini açıkladı!

Freysa adında bir yapay zeka ajanı, otonom bir şekilde kendi NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü!

Yapay zeka ajanları tarafından yönetilen ilk serbest yatırım fonu olan AI16Z, token ekonomisi için daha resmi bir yapı oluşturduğunu duyurdu.

Yeni modelde, "launchpad" üzerinden $AI16Z token staking, likidite havuzları ve proje teşvikleriyle ekosistem büyümesi hedefleniyor.

Blackrock CEO’sundan yeni açıklama: “Bitcoin’in uzun vadeli uygulanabilirliği konusunda çok iyimserim.” Ayrıca Blackrock’ın spot ETF’i ETHA’nın $3.5 milyardan fazla değerde ETH tuttuğu açıklandı!

Blokzincir veri analizi platformu CryptoQuantz’ın verilerine göre Bitcoin
“balina”ları son 6 ayda toplamda 1.5 milyon $BTC’lik alım yaptı!

Restaking: Aynı tokeni hem tokenin bulunduğu blokzincirde hem de diğer
blokzincirlerde stake etmenizi sağlayan bir yöntem.

Yapay zeka ajanları: Yapay zeka tarafından desteklenen, otonom işlem
yapabilen araçlar. Kullanıcıların tercihlerine göre optimize edilip de
işlemlerde bulunabilirler.

Launchpad: Blokchain’de Projelerin sermaye artırmak için, kullanıcıların
da potansiyel gördüğü projelere yatırım yapmak için kullandığı platform

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