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Fintables

Yapay zeka gelişmeye devam ediyor! Coinlerini satıp bağış hesabına aktardı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
09.01.2025 11:51
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Yapay zeka artık hayatımızın her noktasında yer alıyor. Sam Altman, AGI üzerine yaptığı açıklamada, "Geleneksel anlamda AGI'yi nasıl inşa edeceğimizi artık biliyoruz" diyerek önemli bir dönüm noktasına işaret etti. İşte ayrıntılar...

Yapay zeka gelişmeye devam ediyor! Coinlerini satıp bağış hesabına aktardı

Teknoloji çağı yapay zeka ile büyük bir ivme kazandı. Sam Altman yapay zeka ile ilgili yaptığı açıklamalarda önemli noktalara değindi. Sam Altman, Ayrıca, 2025 yılında ilk AI ajanlarının iş gücüne katılarak şirketlerin verimliliğini kayda değer şekilde değiştirebileceğini öngörüyor. Yapay zeka, bu açıklamadan sonra da son günlerin en çok konuşulan konusu olarak gündemdeki yerini güçlendirmeye devam etti.
Fintables, yapay zeka ile ilgili gelişmeleri derledi:
MicroStrategy, bu sene de istikrarlı alımlarına devam edecek gibi duruyor. Şirket, 6 Ocak’ta 1,070 adetlik $BTC alımı yaptı!
$BTC, kısa bir aradan sonra $100,000 seviyelerini tekrar aşmayı başardı! Bu gelişmeden sonra gerilemeler yaşanmış olsa da ($96,000) topluluğun umutları yeniden tazelenmiş oldu.

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28 COİN SATIP BAĞIŞ HESABINA AKTARDI

Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, tutmakta olduğu meme coinlerden 28 tanesini sattı ve bu satışlardan elde ettiği $984,000’ı bağış hesabına aktardı.

ZKSync tarafından desteklenen bir oyun Layer 2 ağı olan ZKCandy, özel fonlama turunda tam $4,000,000 topladı!
Bitcoin madenciliği şirketi Riot Platforms’da işler iyi gidiyor: Şirket, Aralık ayı boyunca 516 adet $BTC kazdı!

Merkeziyetsiz ve merkezi borsalar arasındaki spot işlem farkı, tarihte ilk defa yüzde 20’nin de üzerine çıktı. Oluşturulan hacim kategorisinde de merkeziyetsiz borsalar birinci konumda!

Kripto cüzdanı Backpack, FTX EU’yu alarak MiFID II lisansını aldı! Avrupa’da ki işlemler için oldukça önemli olan bu lisansların ardından Backpack, önceliklerinin FTX kullanıcılarının EURO fonlarını iade etmek ve ardından spot, marjin ve vadeli işlem ürünlerini sunmaya başlamak olduğunu duyurdu.

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$IBIT (Blackrock) ve $FBTC (Fidelity) ETF’leri 6 Ocak’ta toplamda $579 milyon değerinde $BTC alımı yaptı!

ZKSync’in 9 ayda 300 milyon adet $ZK tokeni dağıtacağı ekosistem teşviğinin başlamasının ardından ağa kitlenen toplam değer ilk gününde $97 milyondan $184 milyona yükseldi!

Güney Kore'nin Jeju Adası, 2025'te genç turistlere indirim ve seyahat teşvikleri sunacak NFT tabanlı ziyaretçi kartlarını hayata geçirecek. Jeju, Web3 ve NFT teknolojilerini turizm ve ekonomik alanda kullanarak dijital dönüşüm hedeflerine odaklanıyor.
AGI: Herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan bir insanın yapabildiklerini yapabilen yapay zeka.
Kaynak: Fintables

Hissenet
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