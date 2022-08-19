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Yatırımcılar şokta! Kripto para piyasasında sert düşüş

19.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para birimi Bitcoin'de haftanın son gününde sert düştü. Dün 23.000 dolar bandında hareket eden bitcoin 21.000 dolara geriledi. İşte son dakika Bitcoin haberinin detayları....

Yatırımcılar şokta! Kripto para piyasasında sert düşüş

Kripto para piyasalarında sert düşüş. Gün açılışından bu yana kısa sürede yaklaşık yüzde 8 düşen BTC, son saatte gelen bir miktar toparlanmayla 22.000 dolar sınırına ulaştı. Ancak piyasada hâlâ satış baskısının devam ettiği söylenebilir.

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En büyük ikinci kripto para Ethereum da genel satış baskısından olumsuz etkilenerek 1.720 dolara kadar geriledikten sonra 1.750 dolar seviyelerinde denge bulmaya çalışıyordu.

Ripple ve Dogecoin de piyasaları takip etti. XRP'nin fiyatı yüzde 7.3 düşerek 34.7 cente DOGE'un fiyatı ise yüzde 13.6 düşerek 7 cente indi.

PİYASALARDA FELAKET SENARYOSU

2014 yılında Bitcoin piyasaları büyük bir siber saldırıyla karşılaştı. Mt. Gox borsasını hackleyen saldırganlar tam 850 bin adet Bitcoin'i çaldı.

Mt. Gox alacaklılara kurtarabildikleri BTC'leri geri vereceklerini söyledi. Aradan geçen 8 yılda 140 bin Bitcoin kurtarıldı. Bunlar alacaklılara verilmek üzere Mt. Gox'un elinde tutuluyor. Bugünkü kurla bu para 3 milyar doları aşıyor.

140 bin Bitcoin'in dağıtılması halinde üç olası senaryo konuşuluyor. BTC sahipleri bu coinleri satabilir bu da Bitcoin'de sert bir düşüşe neden olabilir.

Elde edilen Bitcoin, başta Ethereum olmak üzere altcoinlere akabilir. Burada ilk akla gelen senaryo altcoinlerin yükseleceği yönünde ancak kripto para piyasalarında Bitcoin dominansı diye bir gerçek bulunuyo. Geçmişteki sert düşüşler bize gösterdi ki altcoinlerin değer kazanmasının bir sınırı var.

Son senaryo ise elde tutmanın devam etmesi. Yani birçok kripto yatırımcısı hodl olarak bilinen bu işlemle piyasaların kısa vadede çok etkilenmeyeceği düşünülebilir.

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