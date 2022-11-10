Yatırımcılar şokta! Kripto para piyasasındaki kriz derinleşiyor

Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde sert düşüş yaşandı.Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez 16 bin doların altına düştü. Bitcoin'in fiyatındaki sert düşüş, kripto para borsası Binance'in rakibi FTX'i satın alma planından vazgeçtiğini açıklamasının ardından derinleşti.

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, dün işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX’i satın almayı planladıklarını açıklamıştı. Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in Binance'ten yardım istediğini belirtmişti.

FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı.

Satın almaya dair endişeler devam ederken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Komisyonu (CFTC) kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlattı.

Binance finans ve soruşturmaları gerekçe göstererek FTX kurtarma programından çekildiğini açıkladı.

10 KASIM BİTCOİN FİYATI NE KADAR?

Yapılan açıklamanın ardından kripto paralarda düşüş devam etti. En büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 2 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 15.588 dolara kadar düştü. Dünkü işlemlerde %15’e yakın düşüş gören Bitcoin, yeni güne girildiğinde %5 toparlanmanın ardından 16.760 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’de kayıp haftalık bazda %20’ye ulaştı. Bitcoin şu sıralar 16 bin 700 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto para piyasaları, 2022 yılının yeni dip seviyelerini keşfetmeye devam ederken toplam piyasa değeri, dün 800 milyar doların altına kadar sarktı.

FTX ile ilgili son durum belirsizliğini korurken henüz gündemde bir kurtarma planının bulunmaması, yatırımcıları daha da tedirgin ediyor. Bunun yanında düzenleyiciler, sektördeki sert düşüşe bağlı olarak kripto şirketlerinin yatırımcılara zarar verdiği görüşüyle soruşturmalarına başladı. Bu da kripto piyasası için ek bir olumsuzluk olarak yorumlanıyor.

