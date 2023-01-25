Yatırımcısına servet kazandırmıştı! Ünlü milyarderden flaş paylaşım

Bitcoin'in yeniden 23 bin dolar seviyelerinde işlem görmesi, gözlerin yeniden kripto para piyasasına çevrilmesine neden oldu. Kripto paralar, yükselişin görüldüğü 2021'in ardından Rusya Ukrayna savaşı, ABD'de enflasyonun yükselmesi, FTX olayı gibi nedenlerle 2022'de ciddi değer kaybetmişti. Dijital varlıklardaki yükseliş 'boğa sezonu'nu akıllara getirirken, milyarder yatırımcı Michael Saylor peş peşe açıklama yaptı.

"BİTCOİN DİJİTAL ENERJİDİR"

MicroStrategy'nin yönetim kurulu başkanı ve kurucu ortağı olan Michael Saylor aynı zamanda Bitcoin destekçisi olarak da biliniyor. Bitcoin paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Saylor en son, "Bitcoin dijital enerjidir" notuyla paylaşım yaptı.

2 BİN 395 BİTCOİN ALDI

MicroStrategy'nin kurucusu ve eski CEO'su Michael Saylor Bitcoin yatırımlarına devam ediyor. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gönderilen yakın tarihli bir belgede işlem ücretleri ve masraflar da dahil olmak üzere Bitcoin başına ortalama 17.871 dolar fiyatla 2.395 Bitcoin satın aldığını açıkladı.

Açıklamada, "MacroStrategy 22 Aralık 2022'de ücretler ve masraflar hariç, Bitcoin başına ortalama 16.776 dolarlık bir fiyatla yaklaşık 11.8 milyon dolarlık nakit gelir karşılığında yaklaşık 704 Bitcoin sattı. MicroStrategy, bu işlemden kaynaklanan sermaye kayıplarını, yürürlükteki vergi avantajı sağlayabilecek federal gelir vergisi kanunları kapsamında mevcut olduğu ölçüde önceki sermaye kazançlarına aktarmayı planlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ETH, LTC, DOGE, SOL NE KADAR?

Bitcoin başta olmak üzere Ethereum (ETH) Litecoin (LTC) Dogecoin (Doge) ve Solana (Sol) fiyatları yakından takip ediliyor.

Ethereum bin 556 dolar, Litecoin 88 dolar, Dogecoin 0.08 cent ve Solana 23 dolardan işlem görüyor.

