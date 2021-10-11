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Yerli kripto para borsası kapılarını kapattı! Yatırımcılar parasını çekebilecek mi?

11.10.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli yerli kripto para borsası Coinzo, yaptığı açıklamada faaliyetlerini durdurduğunu belirtti. 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en yoğun kullanılan ilk beş kripto para borsası arasına giren Coinzo, kullanıcıların Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini çekebileceklerini de belirtti.

Yerli kripto para borsası kapılarını kapattı! Yatırımcılar parasını çekebilecek mi?

500 milyon liralık günlük işlem hacmiyle en yoğun 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Gerekçe ise açıklanmadı.

COINZO: PARALARINI ÇEKEBİLİRLER

Coinzo'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli Coinzo Kullanıcıları,

Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. www.coinzo.com’a erişim 6 ay süresince açık olacaktır.

Kullanıcılarımız bu süreç içerisinde TRY ve kripto para bakiyelerini çekebilecek, alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri kullanabileceklerdir.
Coinzo platformunda alım/satım işlemleri 11 Ekim 2021 Pazartesi saat 09:00 itibariyle durdurulmuştur. Faaliyet sonlandırma süreci için ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Destek ekibimiz bu süre boyunca kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Süreç hiç bir kullanıcımızın mağdur olmaması için özenle yönetilecektir.

Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak kullanıcılarımızın karşısına yine “kripto para ve blockchain” sektöründe yeni projelerle çıkmayı hedeflemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Coinzo Ekibi"

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