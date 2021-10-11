El Salvador, Bitcoin kârı ile Hayvan Hastanesi inşa edecek

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Haziran ayında kripto para birimi Bitcoin’in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasını onaylamıştı. Eylül ayında Bitcoin'i yasal olarak kullanmaya başladıktan sonra 4 milyon dolarlık kazanç elde ettiler. El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bitcoin operasyonlarından elde edilen 4 milyon dolarlık kazancın bir kısmının hayvan hastanesi inşa etmek için kullanılacağını açıkladı. Konuyla ilgili duyuruyu yine Twitter hesabından yapan Bukele, hiçbir BTC’nin satılmadığına, sadece kârlı kısmının kullanıldığına da dikkat çekti.

We’ll start building this pet hospital with our #BTC profits. pic.twitter.com/ontf9xiZJT — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) October 10, 2021

Bukele, El Salvador devletinin proje için Bitcoin satmadığını, kripto paradaki yükseliş sayesinde Bitcoin almak için oluşturdukları fondaki dolarları harcayabildiklerini ifade etti.

Bukele ayrıca attığı bir tweette ise Bitcoin'in evcil hayvanlar için iyi olduğunu ifade etti.

3 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR

El Salvador, Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılmasına ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve komisyon olmadan geri çekilmesine izin verecek Chivo dijital cüzdanının ATM’lerini kurmuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Bu arada El Salvador'da devletin oluşturduğu Bitcoin cüzdanı Chivo'yu yaklaşık 3 milyon kişinin kullandığı açıklandı. Bu rakam El Salvador nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sına denk geliyor. Buna karşılık ülkede banka hesabı olanların oranı yüzde 30 civardında.

Yeni kurulacak hastaneye de Chivo Pets ismi verilecek.

Fotoğraf: AA



