El Salvador, Bitcoin kârı ile Hayvan Hastanesi inşa edecek

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Haziran ayında kripto para birimi Bitcoin’in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasını onaylamıştı. Eylül ayında Bitcoin'i yasal olarak kullanmaya başladıktan sonra 4 milyon dolarlık kazanç elde ettiler. El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bitcoin operasyonlarından elde edilen 4 milyon dolarlık kazancın bir kısmının hayvan hastanesi inşa etmek için kullanılacağını açıkladı. Konuyla ilgili duyuruyu yine Twitter hesabından yapan Bukele, hiçbir BTC’nin satılmadığına, sadece kârlı kısmının kullanıldığına da dikkat çekti.

We’ll start building this pet hospital with our #BTC profits. pic.twitter.com/ontf9xiZJT