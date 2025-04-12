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ABD-Çin geriliminde tek çözüm! Türkiye bu işten karlı mı çıkacak? Uzman isim uyardı: 90 gün sonrası için acı senaryo!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.04.2025 13:51
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ABD ile Çin arasında süre gelen ticaret savaşlarının dozu artarak ilerlerken altın fiyatları da yükselişine devam ediyor. Trump'ın hamleleri sonrası küresel borsalar yere çakılmış ardından gümrük tarifelerinin ertelenmesi ile toparlanmıştı. Donald Trump'ın oluşturduğu belirsizlik ortamında yatırımcılar güvenli liman altına sığındı. Peki, altın fiyatları ilerleyen dönemde ne kadar olacak? Mynet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, gram altın için rakam verdi. İşte detaylar...

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! Türkiye bu işten karlı mı çıkacak? Uzman isim uyardı: 90 gün sonrası için acı senaryo!
Mynet Özel Haber

MYNET ÖZEL| ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan tarihini 'Kurtuluş Günü' olarak ilan ederek 185 ülkenin yeni gümrük vergisini açıklamıştı. Trump'ın kararı sonrası ülkelerden açıklamalar gelirken ticaret savaşları Çin ve ABD arasında yoğunlaştı. Böylece Çin, ABD'nin gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltirken; ABD, Çin'in vergisini yüzde 145 olarak belirledi.
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"YETERLİ ENSTRÜMANI YOK"

Çin, geri adım atmayacaklarına dair açıklama yapmasının ardından iki ülke arasındaki gerilimli hatta nelerin yaşanacağı merak ediliyor. Ekonomist Muhammet Bayram, Mynet'e küresel ölçekte yaşananları değerlendirdi.
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Bayram, ABD'nin Çin karşısında yeterli enstrümanı olmadığını ifade ederek, "Kendi eliyle büyüttüğü Çin’e karşı rekabeti zorluyor. Ben bu rekabetin uzun sürmeyeceğini düşünüyorum; mutlaka ABD ve Çin anlaşacaktır" şeklinde konuştu.
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TİCARET SAVAŞLARI TÜRKİYE'YE YARAYACAK

ABD ile Çin'in geri adım atmaması durumunda yaşanan gerilimin fiziki bir savaş ile son bulacağını ifade eden Bayram, Türkiye'nin ticaret savaşları nedeniyle pozitif bir noktada durduğunun da altını çizdi. Bayram, yatırımların doğrudan Türkiye'ye gelmesi durumunda Türkiye'nin hanesine pozitif yansıyacağını söyledi.
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"100 MİLYAR DOLARA ÇIKARTILABİLİR"

Türkiye'nin Amerika'daki büyükelçisinin Trump'ın yakın arkadaşı olduğunu aktaran Bayram, "Kendisinin de ifade etmiş olduğu gibi 40 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin 100 milyar dolarlara çıkartılması hedefini gerçekleştirecek bir ekip. Bu sebeple Türkiye yeni yatırımları bölgesine çekecek ve bu krizi fırsata dönüştürecektir" sözlerini kullandı.

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90 GÜNÜN SONUNDA İŞLER DEĞİŞMEZSE...

Trump'ın Çin hariç tüm ülkelere 90 gün boyunca tarifeleri ertelediğini hatırlatan Bayram, 90 günün sonunda eski tarifelerin geçerli olması durumunda Türkiye, ABD ve Avrupa borsalarının olumsuz etkileneceğini kaydetti.
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GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Trump'ın hamleleri borsayı etkilerken aynı zamanda dünyadaki belirsizliklerden dolayı altına olan ilgi de artmaya başladı. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında gerileme kaydedilirken Cuma günü ons altın 3 bin 200 dolar barajını aşarak rekor kırdı. Aynı zamanda gram altın fiyatı 4 bin lira seviyesine yaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Donald Trump abd Mynet Özel
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