ABD'de işsizlik maaşı başvurusu beklenildiği gibi gerçekleşti: Son 4 haftada başvuranlarda azalma var

ABD'de her hafta yayımlanan işsizlik başvurularına ilişkin haftalık veri açıklandı. Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler, piyasa beklentileri ile paralel gerçekleşti.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artışla 232 bine çıktı.

ÖNCEKİ HAFTANIN VERİSİ REVİZE EDİLDİ

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 227 binden 228 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalışla 236 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 10 Ağustos ile biten haftada 4 bin kişi artarak 1 milyon 863 bine yükseldi.Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır