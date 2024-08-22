FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. ABD'de işsizlik maaşı başvurusu beklenildiği gibi gerçekleşti: Son 4 haftada başvuranlarda azalma var

ABD'de işsizlik maaşı başvurusu beklenildiği gibi gerçekleşti: Son 4 haftada başvuranlarda azalma var

22.08.2024 17:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Çalışma Bakanlığı tarafından her hafta yayımlanan işsizlik başvurularına ilişkin veriler açıklandı. Buna göre, başvuruda bulunanların sayısı piyasa beklentileri ile paralel gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvurusu beklenildiği gibi gerçekleşti: Son 4 haftada başvuranlarda azalma var

ABD'de her hafta yayımlanan işsizlik başvurularına ilişkin haftalık veri açıklandı. Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler, piyasa beklentileri ile paralel gerçekleşti.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artışla 232 bine çıktı.

ÖNCEKİ HAFTANIN VERİSİ REVİZE EDİLDİ

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 227 binden 228 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalışla 236 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 10 Ağustos ile biten haftada 4 bin kişi artarak 1 milyon 863 bine yükseldi.Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Maaşı abd
En Çok Okunan Haberler
Boğaz manzaralı kaçak villa inşaatına tepki yağdı! Bakan Kurum yeni gelişmeyi duyurdu

Boğaz manzaralı kaçak villa inşaatına tepki yağdı! Bakan Kurum yeni gelişmeyi duyurdu

Maymun Çiçeği için 1980 sonrası doğanlar dikkat! 'Çiçek aşısı' detayı

Maymun Çiçeği için 1980 sonrası doğanlar dikkat! 'Çiçek aşısı' detayı

Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor

Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor

260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti

260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti

Son 7 aydır böylesi görülmemişti! Yüzde 10'a yakın artış var

Son 7 aydır böylesi görülmemişti! Yüzde 10'a yakın artış var

Kira artışı vatandaşın belini büktü... Son bir yılda yüzde 70'e vardı

Kira artışı vatandaşın belini büktü... Son bir yılda yüzde 70'e vardı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.