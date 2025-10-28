ABD'de konut fiyatlarının artış hızı ağustosta gerilemeye devam etti

S&P Dow Jones Indices, ağustos ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini gösteren endeks, temmuzda yıllık yüzde 1,6 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 1,4 artması yönündeydi. Endeks temmuzda yüzde 1,8 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir, ağustosta da New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 6,1 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 5,9 ile Chicago ve yüzde 4,7 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 3,3 azalışla Tampa olarak kaydedildi.

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır