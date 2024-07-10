ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'yi gördü, başvurular gerilemeye devam etti

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 5 Temmuz ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,2 geriledi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken yeniden finansman başvuruları yüzde 2 azaldı. Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,03'ten yüzde 7'ye geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,56'dan yüzde 6,63'e çıktı.



