FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi
  4. ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'yi gördü, başvurular gerilemeye devam etti

ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'yi gördü, başvurular gerilemeye devam etti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.07.2024 17:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7 olurken mortgage başvuruları yüzde 0,2 azaldı. MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, son dönemde mortgage faizlerindeki artışın, talebi yavaşlattığını belirtti. Kan, satın alma başvurularının bazı destek programlarının etkisiyle hafif artış gösterdiğini, yeniden finansman başvurularının ise artan faiz oranlarına paralel olarak art arda dördüncü haftada azalış gösterdiğini kaydetti.

ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'yi gördü, başvurular gerilemeye devam etti

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 5 Temmuz ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,2 geriledi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken yeniden finansman başvuruları yüzde 2 azaldı. Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,03'ten yüzde 7'ye geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,56'dan yüzde 6,63'e çıktı.


Express
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı!Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı!
Anahtar Kelimeler:
faiz küresel piyasalar abd
En Çok Okunan Haberler
Savaş çanları çalıyor! İsrail uçakları Beyrut'ta alçak uçuş gerçekleştirdi

Savaş çanları çalıyor! İsrail uçakları Beyrut'ta alçak uçuş gerçekleştirdi

Milyonlarca vatandaş bekliyordu, işte hükümetin son asgari ücret kararı!

Milyonlarca vatandaş bekliyordu, işte hükümetin son asgari ücret kararı!

Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası değişti!

Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası değişti!

Alman devi Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL ve faiz indirimi tahmini!

Alman devi Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL ve faiz indirimi tahmini!

Cumhur İttifakı'nda 'maaş zammı' çatlağı

Cumhur İttifakı'nda 'maaş zammı' çatlağı

Emekli maaş zammı son dakika: En düşük maaşa artış bekleyenler dikkat! Kritik toplantı, Mehmet Şimşek de masada... 'Seyyanen zam mümkün değil'

Emekli maaş zammı son dakika: En düşük maaşa artış bekleyenler dikkat! Kritik toplantı, Mehmet Şimşek de masada... 'Seyyanen zam mümkün değil'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.