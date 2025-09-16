ABD'de sanayi üretimi ağustosta arttı

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi.

Beklentilerin aksine artış kaydeden sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,4 gerilemişti. Sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda ise yüzde 0,9 arttı.

İmalat sanayi üretimi de ağustosta yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,1 azalmıştı. Ülkede kapasite kullanım oranı aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 77,4 oldu ve piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.

