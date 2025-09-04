FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Küresel Ekonomi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği açıklandı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,3 arttı.

Böylece, tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü yükselişi kaydetti.

Veride yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay açıklanan öncü veriler tarım dışı iş gücü verimliliğinde yüzde 2,4'lük artışa işaret etmişti.
Piyasa beklentisi de ikinci çeyrekte verimliliğin yüzde 2,8 arttığı yönündeydi. Tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 azalmıştı.

ABD de tarım dışı iş gücü verimliliği açıklandı 1

Üretim, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 ve çalışma saati yüzde 1,1 arttı. Tarım dışı iş gücü verimliliği, nisan-haziran döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,5 yükseldi.

ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı.

Veride aşağı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay açıklanan öncü verilerde birim emek maliyetinde yüzde 1,6'lık artış öngörülmüştü.
Piyasa beklentisi, birim emek maliyetinin ikinci çeyrekte yüzde 1,2 arttığı yönündeydi. Söz konusu veri yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 yükselmişti.

Birim emek maliyeti ikinci çeyrekte yıllık bazda da yüzde 2,5 yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son 3 ayın en yüksek seviyesi! Uzman isim o veriyi işaret ettiSon 3 ayın en yüksek seviyesi! Uzman isim o veriyi işaret etti
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Anahtar Kelimeler:
abd ABD tarım dışı istihdam verisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vücudunu saran iddialı seçimiyle Venedik Film Festivali’ne damga vurdu

Vücudunu saran iddialı seçimiyle Venedik Film Festivali’ne damga vurdu

Tarife bile belli: 10 bin TL kundaklama, 200 bin TL cinayet

Tarife bile belli: 10 bin TL kundaklama, 200 bin TL cinayet

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

'Gider mi gider' Herkes dev bankanın altın için verdiği rakamı konuşuyor! 'Uzak ihtimal değil'

1 günlük ücreti duyunca inanamadı

1 günlük ücreti duyunca inanamadı

Her markette bulunuyor! 39 markaya soruşturma

Her markette bulunuyor! 39 markaya soruşturma

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar!

SGK ile anlaşmayı iptal ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.