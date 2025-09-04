ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,3 arttı.

Böylece, tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü yükselişi kaydetti.

Veride yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay açıklanan öncü veriler tarım dışı iş gücü verimliliğinde yüzde 2,4'lük artışa işaret etmişti.

Piyasa beklentisi de ikinci çeyrekte verimliliğin yüzde 2,8 arttığı yönündeydi. Tarım dışı iş gücü verimliliği yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 azalmıştı.

Üretim, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 ve çalışma saati yüzde 1,1 arttı. Tarım dışı iş gücü verimliliği, nisan-haziran döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,5 yükseldi.

ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı.

Veride aşağı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay açıklanan öncü verilerde birim emek maliyetinde yüzde 1,6'lık artış öngörülmüştü.

Piyasa beklentisi, birim emek maliyetinin ikinci çeyrekte yüzde 1,2 arttığı yönündeydi. Söz konusu veri yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 yükselmişti.

Birim emek maliyeti ikinci çeyrekte yıllık bazda da yüzde 2,5 yükseldi.

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır