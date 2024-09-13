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ABD'de tüketici güveninde pozitif atmosfer

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.09.2024 17:32
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ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi dört ayın en yüksek seviyesine çıkarken, bir yıllık enflasyon beklentileri de Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de tüketici güveninde pozitif atmosfer

ABD'de tüketici güveni Eylül'de son dört ayın en yüksek seviyesine çıkarken, kısa vadeli enflasyon beklentileri 2020 sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Michigan Üniversitesi'nin açıkladığı öncü verilere göre, güven endeksi Eylül'de 69'a yükseldi. Endeks Ağustos'ta 67,9 seviyesindeydi.

Bloomberg'in ekonomistlerle yaptığı bir ankette medyan tahmin 68,5 olmuştu.

Ankette bir yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,7'ye geriledi. Ağustos ayında bu beklenti yüzde 2,8 olarak belirlenmişti.

Bu da kısa vadeli enflasyon beklentilerinin dördüncü ayda da azaldığını gösterdi. Enflasyonun önümüzdeki beş ila 10 yıl içinde yıllık bazda yüzde 3,1 oranında artacağı öngörülürken, bu oran bir ay önceki yüzde 3'e yükseldi.

Anket, tüketicilerin daha büyük bir kısmının işsizliği şu anda enflasyondan daha endişe verici olarak gördüğünü gösterdi. Bu görüş, önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda faiz oranlarını düşürmeye başlaması beklenen Fed yetkilileriyle de uyumlu.

Anket direktörü Joanne Hsu yaptığı açıklamada, “Tüketiciler bu ay dayanıklı tüketim malları, araçlar ve konutlar için yüksek fiyatlar ve kişisel mali durumları konusunda daha az endişe dile getirdiler” değerlendirmesini yaptı.

Ankete katılanların yüzde 54'ü faiz oranlarının önümüzdeki yıl düşeceğini öngörerek 1980'de görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, katılımcılar ekonominin geleceği konusunda da daha iyimser.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
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