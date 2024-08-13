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ABD’de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.08.2024 15:35
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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Temmuz’da aylık 0,1 bazda yüzde 2,2 beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD’de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ÜFE, Temmuz’da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 gerileme gösterdi. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. ÜFE, Haziran’da yüzde 0,2 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazda artış Temmuz’da yüzde 2,2 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentilerinin altında gelen üretici enflasyonunun Temmuz’da yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, Haziran’da yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

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Enflasyon
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