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ABD'de üretici enflasyonu belli oldu

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

ABD'de üretici enflasyonu belli oldu

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,2 azalmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise mayısta yüzde 2,6 oldu. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen üretici enflasyonu, nisanda yıllık bazda yüzde 2,5 olarak kaydedilmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olması yönündeydi.

Çekirdek üretici fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,2 artmıştı. ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
AA

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
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