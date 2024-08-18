ABD'li dev banka resesyon tahminini revize etti! Eylül'de faiz indirimi gelecek dedi

Geçtiğimiz haflarda ABD'de resesyon riski yaşanmıştı. ABD'de yaşanan bu risk sonrası gözler Fed'e yönelmiş ve faiz indirimine gidileceğine dair umutlar artmıştı. Ayrıca temmuz ayı enflasyonun tahminlerden daha düşük açıklanmıştı. ABD'de haftalık olarak açıklanan işsizlik maaşına başvurularda ise temmuz ayının başından beri en düşük seviyesini görmüştü. Perakende satışlar da ise 2023 Temmuz'dan beri en fazla artışı kaydetmişti.

TAHMİN YENİLENDİ

ABD'de yaşanan bu ekonomik gelişmeler bankaların tahminlerini değiştirmelerine neden oldu. Goldman Sachs ekonomistleri, perakende satışları ve işsizlik maaşı başvuruları verilerine dayanarak, önümüzdeki yıl ABD'de resesyon yaşanma olasılığını yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürdü.

Bloomberg'in haberine göre Goldman ekonomistleri, cumartesi günü müşterilerine sundukları raporda, "6 Eylül'de yayınlanması planlanan ağustos istihdam raporunun makul düzeyde iyi görünmesi durumunda, resesyon olasılığımızı muhtemelen yaklaşık bir yıldır bulunduğu yüzde 15'e düşürebiliriz" ifadelerini kullandı.

FAİZ İNDİRİMİNİN OLACAĞINA EMİN

Ayrıca banka, 18 Eylül'de düzenlenecek olan Fed'in toplantısında politika faizinin 25 baz düşeceğinden daha emin olduklarını da belirtti.