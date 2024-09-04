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ABD'nin temmuz ayı dış ticaret açığı açıklandı... Yüzde 7,9 oranında arttı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.09.2024 16:45
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ABD Ticaret Bakanlığı temmuz ayına ilişkin dış ticaret açığını açıkladı. Bakanlığın verilerine göre 2022'den bu yana dış ticaret açığı en yüksek seviyesini görerek yüzde 7,9 oranında gerçekleşti.

ABD'nin temmuz ayı dış ticaret açığı açıklandı... Yüzde 7,9 oranında arttı

ABD Ticaret Bakanlığı temmuz ayına ilişkin dış ticaret açığını açıkladı.Bakanlığın verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı temmuzda bir önceki aya oranla yüzde 7,9 yükselerek 78,8 milyar dolara çıktı.

Açıklanan verilere göre, ABD'nin dış ticaret açığı Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda 73 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

EN YÜKSEK SEVİYESİNİ KAYDETTİ

Ülkenin ihracatı temmuzda yüzde 0,5 artışla 266,6 milyar dolara çıktı. İthalatı da yüzde 2,1 artarak 345,4 milyar dolarla Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ÇİN'E KARŞI AÇIK ARTTI

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde artış kaydetti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya göre 4,9 milyar dolar artarak 27,2 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin Kanada'ya karşı verdiği açık da 3 milyar dolar artışla 7,6 milyar dolara çıktı. Vietnam'a karşı verilen açık ise 1,4 milyar dolar azalışla 9,5 milyar dolara indi.

HOLLANDA BİRİNCİ OLDU

Ülkenin ticaret fazlası verdiği yerler ise Hollanda (4,7 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,2 milyar dolar), Hong Kong (1,8 milyar dolar), Avustralya (1,5 milyar dolar), Belçika (1 milyar dolar), Brezilya (800 milyon dolar) ve Birleşik Krallık (800 milyon dolar) oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret abd
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