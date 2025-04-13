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Akıllı telefon, bilgisayar dahil... ABD'den yeni vergi kararı! 'Fiyatlarda aşırı artış' endişesinden sonra geldi

13.04.2025 08:07
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ABD hükümeti, aralarında akıllı telefon ve bilgisayarların da bulunduğu bazı elektronik ürünleri Çin’e uygulanan yüzde 125’lik ek tarife ve diğer ülkelere uygulanan yüzde 10’luk temel gümrük vergisinden muaf tutma kararı aldı.

Akıllı telefon, bilgisayar dahil... ABD'den yeni vergi kararı! 'Fiyatlarda aşırı artış' endişesinden sonra geldi

Donald Trump yönetiminden gümrük vergilerinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik bir hamle geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri, düz ekran televizyon panelleri, taşınabilir bellekler ve hafıza kartları dahil bazı teknolojik ürünlerin Çin’e uygulanan yüzde 125’lik ek tarife ve diğer ülkelere uygulanan yüzde 10’luk temel gümrük vergisinden muaf tutulacağı bildirildi.

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5 NİSAN İTİBARIYLA İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK

Muafiyetin 5 Nisan itibarıyla ithal edilen ürünleri kapsayacağı aktarıldı. Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller ise söz konusu elektronik ürünlerin ABD’ye fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin’e uygulanan yüzde 20’lik tarifeye tabi olmayı sürdüreceğini açıkladı. Kararın, ek gümrük vergileri nedeniyle ABD’li teknoloji şirketlerinin Çin’de ürettiği ürünlerin fiyatlarında aşırı artış yaşanabileceğine dair endişelerin ardından gelmesi dikkat çekti.

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TRUMP KARŞILIKLI GÜMRÜK VERGİLERİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan’da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Trump, tepkiler üzerine Çin hariç diğer ticaret ortaklarına yönelik ek tarifeleri 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. ABD’ye misilleme yapan Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının ise yüzde 145’e ulaştığı kamuoyuna yansımıştı. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon bilgisayar vergi abd
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