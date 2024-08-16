Alman Banka altın tahminini güncelledi: Sarı metal yükselişine devam ediyor

Almanya merkezli banka Commerzbank, ekonomide yaşanan gelişmeler sonrası altının ons fiyat tahmininde değişikliğe gitti.

ABD'de temmuz ayının enflasyonu yüzde 2,9 olarak açıklanması ile beklenenin altında açıklanmıştı. Dün ise ABD'de perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koymuştu. Ayrıca ABD'de haftalık olarak açıklanan işsizlik maaşı başvurularında da düşüşün olduğunu verilerle gözler önüne sermişti.

REVİZE GELDİ

Son gelişmelerin ardından Alman Banka ons altın fiyatındaki tahminini revize etti. Banka, 2024 sonu için ons altın fiyatı tahminini 2 bin 500 dolara yükseltti.

Commerzbank, altın fiyatının, 2025 ortasında kadar 2 bin 600 dolar/ons seviyesine yükselmesini bekliyor.

Altının ons fiyatı ise şu an 2.457 dolar olarak devam ediyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Analistler, ABD'de işsizlik maaşına başvurlarının düşüşü ve resesyon riski endişelerinin ardından Fed'in eylül ayında yüzde 25'lik bir indirime gitme olasılığının 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin önüne geçtiğini aktardı.

Verilerin ardından ABD ekonomisindeki resesyon korkularının hafiflediğini bildiren analistler, bu durumun risk iştahını artırdığını kaydetti.