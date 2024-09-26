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Alman banka Commerzbank ile italyan banka UniCredit'in birleşme görüşmesi yarın!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.09.2024 14:21
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Alman Commerzbank'ın yeni CEO'su Orlopp, UniCredit ile ilk görüşmenin yarın gerçekleşeceğini belirtti. Orlopp'un açıklamalarının ardından, Commerzbank hisseleri yüzde 4.2 artarken, UniCredit hisseleri yüzde 3.4 yükseldi.

Alman banka Commerzbank ile italyan banka UniCredit'in birleşme görüşmesi yarın!

Alman Commerzbank'ın yeni CEO'su Bettina Orlopp, Alman bankanın İtalyan UniCredit ile muhtemel birleşmesi için ilk görüşmelerini yarın gerçekleştireceklerini söyledi.

Kritik bir dönemeçteki 154 yıllık bankanın CEO'su olarak yeni atanan Orlopp, yaptığı ilk açıklamada bankanın fikirlere açık olduğunu ve iki bankanın uyumluluğunun birlikte incelenmesi gerektiğini söylemişti.

UniCredit, bu ay Commerzbank'ta yüzde 9 pay aldığını duyurmuş, daha fazla pay alma planları olduğunu ve muhtemel bir birleşme için görüşmek istediklerini belirtmişti.

Commerzbank denetim ve yönetim kurumları, oy birliğiyle bankanın bağımsız kalma planlarını desteklediklerini belirtmişti.

İKİ BANKANI DA HİSSESİ YÜKSELDİ

Orlopp'un açıklamalarının ardından, Commerzbank hisseleri yüzde 4.2 artarken, UniCredit hisseleri yüzde 3.4 yükseldi.

Commerzbank yönetimi, çalışanlar ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bankanın devralınmasına karşı çıkarken, en az bir büyük yatırımcı ve bazı işletme yöneticileri müzakere edilmesini destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Almanya
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